Leo Express podá námietku proti súťaži na výber vlakového dopravcu pri Žiline

Súťaž podľa spoločnosti neumožňuje vstup iného dopravcu ako štátnej spoločnosti.

16. aug 2019 o 16:15 SITA

BRATISLAVA. Český vlakový a autobusový dopravca Leo Express, ktorý pôsobí aj na Slovensku, podá námietku proti vyhlásenej verejnej súťaži na prevádzku osobnej železničnej dopravy na regionálnej trati Žilina - Rajec.

Spoločnosť ako zástanca liberalizácie železníc privítala vyhlásenia tendra na túto linku a má záujem ju prevádzkovať.

"Podmienky vyhlásenia však neumožňujú vstup iným dopravcom než toho, ktorý na trase už teraz pôsobí. Do termínu 1. februára 2020 totiž nie je možné obstarať vozidlá či najať zamestnancov," uviedol pre agentúru SITA hovorca Leo Expressu Emil Sedlařík.

Osobnú dopravu na trati v súčasnosti prevádzkuje štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá má záujem na trati zostať.



Ani Leo Express by tak podľa spoločnosti nebol schopný nasadiť moderné nízkopodlažné vozidlá vybavené napríklad bezplatnou Wi-Fi, ktorá je vo flotile dopravcu štandardom.

Podajú námietku

"Toto časové kritérium súťaže je podľa nášho názoru diskriminačné a nepodporuje hospodársku súťaž, čo je v rozpore so slovenským zákonom o doprave na dráhach a s právom Európskej únie," upozornil Sedlařík. Ako dodal, preto proti súťaži podajú námietku.



Proti požadovanému termínu začatia prevádzky vlakov na trati Žilina - Rajec od februára 2020, teda pol roka od vyhlásenia súťaže a krátko po predpokladanom výbere dopravcu a podpise zmluvy, protestovali aj česká spoločnosť RegioJet a Združenie alternatívnych železničných dopravcov AllRail so sídlom v Bruseli.

Považujú to za diskrimináciu ostatných dopravcov a zvýhodnenie štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Vyžadovaný rýchly nástup na trať po skončení tendra nahráva národnému dopravcovi aj podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislava Cenkého či poslanca a tieňového ministra dopravy za hnutie OĽaNO Jána Marosza.

Zmluva na desaťročie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznámilo 7. augusta, že začína verejnú súťaž na prevádzku osobnej vlakovej dopravy na trati Žilina - Rajec v dĺžke 21 kilometrov.

Vybraný dopravca bude podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať vlaky na uvedenej trati desať rokov. Ide o začiatok liberalizácie osobnej železničnej dopravy, od ktorej si rezort dopravy sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach, ale najmä lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich.

Oznámenie o zámere spustiť tender na trať Žilina - Rajec zverejnilo ministerstvo v súlade s pravidlami Európskej únie minimálne rok vopred v Európskom vestníku (oznámenie odoslalo v marci 2018). Záujemcovia môžu požiadať o účasť v súťaži do 6. septembra. Dopravca na základe súťaže by mal začať obsluhovať trať už od februára 2020.



Ministerstvo dopravy chce vyhlásiť súťaže na vlakového dopravcu aj na tratiach Bratislava - Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou mesto. Vybratí dopravcovia by mali prevádzkovať vlaky na týchto tratiach tiež desať rokov od 1. januára 2021, resp. 1. januára 2022.

Predbežné oznámenia o zámere vyhlásiť súťaže pre tieto dve trate odoslal rezort dopravy na zverejnenie v európskom vestníku v máji, resp. v júni 2018. Na základe týchto súťaží by malo ministerstvo dopravy rozhodnúť o ďalšom postupe liberalizácie, vrátane zoznamu tratí, kde by boli súťaže na dopravcu.

Ministerstvo dopravy vlani zároveň predbežne informovalo, že plánuje predĺžiť zmluvu o službách osobnej železničnej dopravy so ZSSK na ďalších desať rokov od 1. januára 2021.