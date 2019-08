Fico kedysi tvrdo presadzoval dostavbu Mochoviec, teraz mlčí

SaS obviňuje Fica z predlžovania a predražovania dostavby jadrových blokov.

16. aug 2019 o 13:05 SITA

BRATISLAVA. Expremiér Robert Fico, ktorý bol veľký zástanca dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO), v súčasnosti už o tejto problematike mlčí.

Trojnásobný slovenský premiér, ktorý sa netajil tým, že on v roku 2008 dotlačil talianskeho investora Slovenských elektrární, spoločnosť Enel, do dostavby nových mochoveckých blokov, sa už k aktuálnej situácii nechce vyjadrovať.

„Predmetná téma je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR: Odporúčam Vám teda obrátiť sa priamo na ministerstvo,“ odkázal agentúre SITA hovorca strany Smer Ján Mažgút.

Kedysi sa vyhrážal, teraz mlčí

Predseda stále najsilnejšej politickej strany Smer, ktorý tvrdo a jasne presadzoval dostavbu Mochoviec, a ktorý sa za neustále predlžovanie a predražovanie dostavby niekoľkokrát verejne vyhrážal talianskemu akcionárovi Slovenských elektrární, neodpovedal na žiadne zaslané otázky týkajúce sa tohto projektu.

Neodpovedal na to, že čo je podľa neho za meškaním a predražovaním Mochoviec, že kto je podľa neho za to zodpovedný, či ako by mala postupovať súčasná vláda v tejto otázke.

Agentúre SITA sa od bývalého premiéra nepodarilo dostať ani odpoveď na to, či stále verí, že tretí a štvrtý jadrový blok budú raz dostavané.



Predseda Fico nechcel reagovať ani na obvinenia politickej strany SaS, ktorá jeho konkrétne obvinila zo samotného predlžovania a predražovania dostavby mochoveckých jadrových blokov.

„Z môjho pohľadu hlavný vinník Robert Fico, ktorý spoločnosť Enel bez skúsenosti s výstavbou atómových elektrární pred jedenástimi rokmi pod hrozbou zoštátnenia do dostavby Mochoviec donútil, sa k téme žiaľ doteraz ani raz nevyjadril. Rovnako nechodí ani na parlamentný hospodársky výbor, ktorého je členom a kde sme túto tému ako mimoriadny bod programu dvakrát riešili,“ povedal pre agentúru SITA poslanec za SaS Karol Galek.

Spriaznené firmy

Viacerí politici, ako aj odborníci niekoľkokrát deklarovali, že za meškaním a predražovaním dostavby Mochoviec nie sú len objektívne príčiny technicko-bezpečnostného charakteru.

Za problémami videli aj dosadzovanie “spriaznených“ firiem blízkych vládnym garnitúram. Tie mali na dostavbe Mochoviec čo najviac zarobiť.



Dokonca súčasný premiér Peter Pellegrini v apríli tohto roku povedal, že niektoré firmy si robia z Mochoviec naschvál “nekonečný príbeh“. Takto si majú podľa neho zabezpečovať istý biznis v jadrovej energetike aj do budúcna.

„Keďže sa tých jadrových elektrární v Európe veľa nestavia, tak mám pocit, že firmy, ktoré sú špecializované na dostavbu jadrových elektrární, si z tej výstavby chcú radšej spraviť nekonečný príbeh, aby mali garanciu, že budú mať na desiatky rokov zabezpečenú svoju prácu. Nechcú dokončiť a odovzdať jadrovú elektráreň do činnosti, pretože by pravdepodobne nemali nasledujúce roky čo stavať,“ povedal na Európskom jadrovom fóre v Prahe Pellegrini.

Robert Fico počas pôsobenia v premiérskej funkcii pred verejnosťou neustále tlačil taliansky Enel, ktorý vtedy vlastnil 66-percentný podiel v Slovenských elektrárňach, do urýchlenej dostavby Mochoviec.

Jemu a ani jeho ministrom hospodárstva sa však nepodarilo dostavbu tretieho a štvrtého bloku ani urýchliť, ani ochrániť pred viacnásobným predražovaním.

Do reaktora zavedú jadrové palivo

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce je v poslednom štádiu pred zavážaním jadrového paliva do reaktora. Ako uviedol začiatkom júla tohto roka na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, v súčasnosti sa tretí mochovecký jadrový blok nachádza v štádiu rozšírenej revízie.

Ide o posledný krok predtým, ako budú Slovenské elektrárne zavážať jadrové palivo do reaktora. Technicky by mal byť tretí blok pripravený na zavážanie jadrového paliva v septembri tohto roku.

Predtým ako Slovenské elektrárne zavezú jadrové palivo do reaktora, prídu sa na dostavbu mochoveckých blokov ešte pozrieť kontrolné misie z organizácií WANO a OSART. Tie sa uskutočnia v jeseni tohto roku, na prelome novembra a decembra.



Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mali Slovenské elektrárne podľa ostatných vyjadrení uviesť do prevádzky v prvom kvartáli budúceho roka. Štvrtý zhruba o rok neskôr.

Pôvodné termíny boli roky 2012, resp. 2013.

Dostavba dvoch jadrových mochoveckých blokov si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Manažment spoločnosti by už chcel viackrát navyšovaný rozpočet (dostavba začínala na sume 2,8 miliardy eur – pozn. red.) dodržať.

Riaditeľ elektrární je však opatrný a hovorí ešte o možných rizikách, ktoré by mohli rozpočet dostavby ešte mierne navýšiť.



Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 percent z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.