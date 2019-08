Richter navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu, na regióny to bude vplývať rôzne

Čisté minimálne zárobky v Prešove by dosiahli sedemdesiat percent z čistej priemernej mzdy v kraji.

16. aug 2019 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa hrubá minimálna mzda na Slovensku od začiatku budúceho roka zvýšila na ministerstvom práce navrhovaných 580 eur, tak by čisté minimálne zárobky v Prešovskom kraji dosahovali 70 percent z čistej priemernej mzdy v tomto kraji.

Čistá minimálna mzda v tomto kraji by bola budúci rok na úrovni 471 eur a čistý priemerný zárobok by dosahoval 680 eur. Cez 60 percent čistej priemernej mzdy by čistá minimálna mzda tvorila aj v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

V Nitrianskom kraji by totiž čistá priemerná mzda mohla budúci rok dosiahnuť okolo 725 eur a v Banskobystrickom kraji zhruba 746 eur.

Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predloží na pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady.

V Bratislave sú dlhodobo najvyššie zárobky

Naopak, v Bratislavskom kraji, kde sú dlhodobo najvyššie zárobky, by čistá minimálna mzda mala v roku 2020 tvoriť len necelých 44 percent z čistej priemernej mzdy.

V tomto kraji by totiž mala čistá priemerná mzda budúci rok dosiahnuť 1 075 eur.

S väčším odstupom nasledujú Trnavský a Trenčiansky kraj s čistou priemernou mzdou na úrovni 820 eur a podielom čistej minimálnej mzdy na čistej priemernej mzde cez 57 percent.

Mierne pod 60 percent by mal podiel čistej minimálnej mzdy na čistej priemernej mzde predstavovať v Košickom a Žilinskom kraji. V Košickom kraji by sa malo budúci rok v čistom zarábať priemerne 802 eur a v Žilinskom kraji okolo 788 eur.

Priepasť medzi regiónmi

Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak začiatkom augusta upozornil na to, že Slovensko má extrémne vysoké regionálne rozdiely, a preto je razantné zvyšovanie minimálnej mzdy o to nebezpečnejšie.

"Ak by bola minimálna mzda vo výške, ako navrhuje Smer, teda cez 600 eur, tak by sa v Prešovskom kraji priblížila úrovni 80 percent mediánovej mzdy," uviedol analytik.

To v praxi podľa neho znamená, že takmer polovica ľudí v regióne by zarábala minimálnu mzdu.

"Ľudia bez kvalifikácie sa tak ťažko zamestnajú, lebo pracovné miesta vhodné pre nich získajú ľudia s vyšším vzdelaním. Je to extrémne vysoké číslo a len pre porovnanie, vo svojej správe OECD a Svetová banka odporúčajú neprekračovať hranicu 30 až 40 percent mediánovej mzdy kvôli negatívnemu dopadu na nízko produktívnych ľudí," zdôraznil Chovanculiak.

Minister Richter navrhuje 580 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku na rok 2020 zo súčasných 520 eur na 580 eur. V hodinovom vyjadrení by išlo o sumu 3,333 eura.

Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov SR požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.

O tomto návrhu rezortu práce a sociálnych vecí by mala rokovať Hospodárska a sociálna rada 19. augusta tohto roka.



Predseda strany Smer Robert Fico zaslal koncom júla predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a šéfovi strany Most-Híd Bélovi Bugárovi návrh novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorého by najnižšie hrubé zárobky na Slovensku tvorili 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku.

"Privítal by som, keby to bolo už od 1. januára 2020," povedal Fico na tlačovej besede. Ako uviedol, druhou možnosťou je zavedenie automatického zvyšovania minimálnej mzdy od 1. januára 2021. Ak by sa podľa neho novela zákona uplatňovala už od začiatku budúceho roka, minimálna mzda by v roku 2020 dosiahla 603 eur.

"Vzorec je najlepšie riešenie," tvrdí šéf Smeru. Vzorec by podľa neho stanovoval len najnižšie možné zvýšenie minimálnej mzdy, pričom zamestnávatelia a odborári by sa mohli dohodnúť aj na vyššej sume minimálnych hrubých zárobkov.



Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.