Súťaž na trati pri Žiline má zabetónovať štátneho dopravcu, tvrdí OĽaNO

Hnutie nazýva liberalizáciu trate falošnou Érsekovou hrou.

15. aug 2019 o 12:42 SITA

BRATISLAVA. Plánovaná liberalizácia osobnej vlakovej dopravy na regionálnej trati Žilina - Rajec je podľa opozičného hnutia OĽaNO iba spôsob, ako na nej "zabetónovať" súčasného štátneho dopravcu - Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) na ďalších desať rokov.

Poslanec NR SR a tieňový minister OĽaNO Ján Marosz povedal, že minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) "by mal skončiť s falošnou hrou na hľadanie súkromníka a súťaž prepracovať tak, aby skutočne vyhral ten najlepší dopravca, ktorý poskytne cestujúcim najkvalitnejšie služby".

Hnutie o tom vo štvrtok informovalo agentúru SITA v tlačovej správe v súvislosti s vyhlásenou súťažou na dopravcu na uvedenej železničnej trati.

Času je príliš málo, hovorí Marosz

Ministerstvo dopravy síce zverejnilo predbežné oznámenie o zámere vyhlásiť súťaž už pred viac ako rokom, podľa Marosza však neobsahuje pre dopravcov nič konkrétne.

"Žiaden dopravca si dopredu nenakúpi vlaky a nezazmluvní personál kým nevie, či súťaž vôbec vyhral. Ak by chcel minister dopravy Árpád Érsek urobiť férovú súťaž, tak by najprv vybral víťaza súťaže a až potom by mu nechal niekoľko mesiacov na prípravu," uviedol Marosz.

Pripomenul, že v prípade trate Bratislava - Komárno bola zmluva podpísaná v decembri 2010 a vlaky spoločnosti RegioJet tam začali jazdiť v marci 2012. Dopravca mal tak na nákup alebo prenájom vlakov a nábor personálu približne pätnásť mesiacov.

Ministerstvo dopravy chce teraz vybrať víťaza pre trať Žilina Rajec tak, aby na nej začal jazdiť už od februára 2020. "Normálny čas férovej súťaže sú dva, tri roky," tvrdí Marosz.

Lepšie služby

OĽaNO podporuje myšlienku liberalizácie dopravy a chce, aby na Slovensku pôsobili súkromní dopravcovia, ktorí môžu priniesť najmä lepšie služby pre cestujúcich.

"Aj v našom programe Spoľahlivá doprava ale hovoríme, že to nejde chaotickým rozdelením tratí do cudzích rúk na desať rokov bez toho, aby mal štát jasno, v akom režime majú na nich jednotlivé spoje premávať. Štát by mal najprv urobiť Plán dopravnej obslužnosti, to znamená určiť, kde a akom intervale budú jazdiť vlaky a autobusy," dodal Marosz.

Dopravu podľa neho treba skoordinovať a integrovať tak, aby mali ľudia zabezpečené prípoje a potom na jednotlivé úseky vysúťažiť nových prevádzkovateľov.

Keďže ministerstvo takto nepostupuje, OĽaNO sa domnieva, že môže porušovať aj zákon o doprave na dráhach. Ten hovorí, že uzavretiu zmluvy s novým dopravcom má predchádzať zostavenie Plánu dopravnej obslužnosti, ktorý podľa hnutia ministerstvo nemá.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznámilo 7. augusta, že začína verejnú súťaž na prevádzku osobnej vlakovej dopravy na trati Žilina - Rajec v dĺžke 21 kilometrov. Vybraný dopravca bude podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať vlaky desať rokov.

Ide o začiatok liberalizácie osobnej železničnej dopravy, od ktorej si rezort dopravy sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach, ale najmä lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich.

Oznámenie o zámere spustiť tender na trať Žilina - Rajec zverejnilo ministerstvo v súlade s pravidlami Európskej únie minimálne rok vopred v európskom vestníku. Záujemcovia môžu požiadať o účasť v súťaži do 6. septembra.

Dopravca na základe súťaže by mal začať obsluhovať trať už od februára 2020. Ministerstvo chce vyhlásiť súťaže na dopravcu aj na tratiach Bratislava - Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou.