Arabi vyvážajú do Číny dvakrát viac ropy, do USA jej naopak smeruje menej

Čo sa týka ropy, sú Američania sebestačnejší ako kedykoľvek v minulosti.

15. aug 2019 o 14:38 SITA

BRATISLAVA. Saudská Arábia v uplynulých mesiacoch prudko zvýšila export ropy do Číny. Saudskoarabské dodávky na čínsky trh sa v priebehu roka zdvojnásobili.

Počas rovnakého obdobia vývoz ropy zo Saudskej Arábie do USA o takmer dve tretiny klesol. Informoval o tom portál cnbc. com, ktorý citoval údaje internetovej stránky TankerTrackers.com.

Súvisiaci článok Budeme tankovať lacnejšie. Ropy je priveľa Čítajte

Vyplýva z nich, že Saudská Arábia v júli do Číny exportovala vyše 1,8 milióna barelov denne, pričom v auguste minulého roka to bolo menej ako 922 tisíc barelov denne.



Dodávky saudskoarabskej ropy do USA boli v júli tohto roka iba v objeme zhruba 262 tisíc barelov denne, čo bol takmer 62-percentný pokles oproti augustu minulého roka, kedy boli na úrovni takmer 688 tisíc barelov denne.

Predpokladá sa, že zmena exportu je aj výsledkom amerických sankcií voči Iránu, keďže veľkí ázijskí importéri ropy boli nútení prestať obchodovať s Teheránom.

Okrem toho USA sú v oblasti dodávok ropy sebestačnejšie ako kedykoľvek v minulosti. Revolúcia pri ťažbe bridlicovej ropy totiž krajine pomohla, aby sa v závere vlaňajška stala najväčším producentom ropy na svete.