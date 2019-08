Ak chcú Briti dohodu, musia akceptovať štandardy USA, hovoria americkí farmári

Jedným z najkontroverznejších postupov je umývanie kurčiat chlórom.

15. aug 2019 o 12:10 SITA

LONDÝN. Veľká Británia musí akceptovať americké potravinárske štandardy ako súčasť akejkoľvek budúcej dohody o obchode s Washingtonom, povedal šéf americkej farmárskej organizácie.

Farmári z USA budú veľmi radi obchodovať so svojimi britskými "priateľmi", uviedol Zippy Duvall, šéf Agentúry amerických farmárov. Dodal však, že obavy z takých postupov, ako je umývanie kurčiat chlórom a využívanie geneticky modifikovaných plodín, nie sú "vedecky podložené". Informoval o tom portál bbc.com.

USA sa vyjadrili, že Veľká Británia bude po brexite "prvá v rade", pokiaľ ide o obchodnú dohodu. Existujú však obavy, že Veľká Británia bude musieť urobiť kompromis v oblasti štandardov, ktoré sú v súčasnosti zakotvené v legislatíve EÚ.

Jedným z najkontroverznejších postupov je umývanie kurčiat chlórom, aby sa zabili baktérie, čo je v EÚ zakázané. Nie je to však preto, že škodlivé je samotné umývanie, ale pre obavy, že záverečné ošetrenie mäsa chlórom dovoľuje slabšiu hygienu v iných etapách výroby.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton tento týždeň v Londýne naznačil, že USA by po brexite mohli uzavrieť dohody s Britániou "na báze sektor po sektore", aby sa proces urýchlil.

Avšak šéf Agentúry amerických farmárov Zippy Duvall na otázku, či by si dokázal predstaviť dohodu s Britániou, ktorá by nezahŕňala poľnohospodárstvo, odpovedal, že americkí farmári by to považovali za zradu.