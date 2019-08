Most-Híd chce viac informovať ľudí o mladomanželských pôžičkách

O pôžičky je len malý záujem.

15. aug 2019 o 11:40 (aktualizované 15. aug 2019 o 11:50) TASR, SITA

BRATISLAVA. Koaličná strana Most-Híd bude viac monitorovať poskytovanie mladomanželských pôžičiek zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Ak bude aj naďalej o ňu nízky záujem, strana pripustila, že navrhne úpravy. Ľudia môžu o tieto pôžičky žiadať do konca októbra tohto roka ŠFRB.

Ľuďom chýbajú informácie

Most-Híd, ktorý prišiel so zavedením týchto mladomanželských pôžičiek, vidí za súčasným nízkym záujmom slabú informovanosť občanov, ale aj mylné domnienky, že pôžičku ľudia môžu získať v banke a nevedia, že musia žiadať ŠFRB.

Súvisiaci článok O pôžičku požiadalo len desať mladomanželov. Prečo o ňu nie je záujem? Čítajte

"Musíme urobiť informačnú kampaň, aby ľudia vedeli, kam majú ísť a ako si ju vybaviť. Aj týmto zákonom sme chceli podporiť mladé rodiny, ktoré by si bez tejto pôžičky nemohli zabezpečiť bývanie. Myslíme si, že je to pomoc. Aj nás prekvapilo, že je relatívne malý záujem. Chceme na to prísť, či je nedostatok informácií, alebo je príliš veľká byrokracia," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák.

O mladomanželskú pôžičku zo ŠFRB doteraz požiadalo desať žiadateľov. Objem žiadaných prostriedkov dosiahol 283 690 eur.

Poslankyňa strany Irén Sárközy uviedla, že podmienky týchto pôžičiek boli nastavené tak, aby sa k úveru mohli dostať aj ľudia, ktorí nemajú až také vysoké príjmy.

"Sú na stole ďalšie žiadosti. Budeme pripravovať propagačné materiály, informačnú kampaň. Možno sa budeme musieť obrátiť na banky, že nie v nich sa bude dať požiadať, ale cez ŠFRB," doplnila Sárközy.

Vyčíslila, že vlani bolo uzatvorených 31-tisíc manželstiev. "Zisťovali sme, čo môže byť dôvodom nízkeho záujmu. Robíme všetko pre to, aby ľudia boli informovaní, aby čo najväčší počet mladých ľudí mali takúto podporu a mohli si zaobstarať bývanie," doplnila Sárközy.

Museli robiť kompromisy

Strana pripúšťa, že pri rokovaniach so ŠFRB o podmienkach pôžičky, musela urobiť kompromisy, ale samotný zákon to neznehodnotilo.

Ak bude naďalej nízky záujem, tak strana plánuje navrhnúť úpravu podmienok. Sárközy uviedla, že priestor na úpravu by mohol byť napríklad pri definícii mladomanželov.

Zvýhodnenie sa má týkať mladého páru do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.

"Vychádzali sme aj z toho, že záujem môže byť veľký, a preto sme veľmi striktne určili, že mladomanželia sú 12 mesiacov po svadbe. Ale ak prídu podnety, ak to bude účelné a potrebné, tak vieme to meniť. Môžu to byť aj tri roky," vysvetlila Sárközy s tým, že aj vek 35 rokov je dostatočný.

"V prípade, že prax ukáže, že 36 je reálne, alebo aj vyšší vek, tak to vieme upraviť," doplnila poslankyňa.

Prvé tisíce pri jednopercentnom úroku

Prvých 15-tisíc eur si mladý pár požičia pri garantovanom jednopercentnom úroku, zvyšok sumy do maximálne 75-tisíc eur s dvojpercentným úrokom.

Maximálna suma nesmie presiahnuť 75 percent hodnoty najviac trojročnej kupovanej nehnuteľnosti. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok, nesmie prevýšiť štvojnásobok životného minima na jeho domácnosť.

Pri kúpe staršieho bytu sa dá získať už len 50-tisíc eur, pri rekonštrukcii 30-tisíc eur. Založená nehnuteľnosť musí mať hodnotu minimálne 1,3-násobku požadovaného úveru.

Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000 eur.

V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky, alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6000 eur.

Sme rodina: Bol to politický marketing, nie skutočná pomoc

Hnutie Sme rodina informovalo, že za mesiac účinnosti novely zákona o ŠFRB požiadalo o mladomanželskú pôžičku iba desať záujemcov, fond schválil štyri žiadosti.

"Ide o typickú ukážku toho, keď je politický marketing pre vládnu koalíciu dôležitejší ako skutočná pomoc rodinám. Ak totiž chceme, aby zákony pomáhali, musia vychádzať z reálnych potrieb rodín," uviedla v tlačovej správe poslankyňa za Sme rodina Petra Krištúfková.

Najväčším problémom mladých rodín je podľa nej absencia dostupných bytov.

"Máme obrovský deficit nájomných bytov a úvery sú nedostupnejšie, lebo banky už nemôžu poskytnúť úver v plnej výške ceny bytu. A preto mladí ľudia hľadajú v prvom možnosť ako dofinancovať úver," upozornila Krištúfková.

Schvaľovanie mladomanželskej pôžičky je podľa nej zdĺhavé a žiadatelia nevedia, či im ju schvália včas a či vôbec. "A to jej výška môže byť maximálne do 75 tisíc eur," poznamenala.

Sme rodina navrhne zmeny pravidiel pre mladomanželské pôžičky, aby sa stali reálnym nástrojom pre pomoc rodinám s deťmi. "Navrhneme zvýšiť vekovú hranicu do 40 rokov. Pri narodení prvého dieťaťa odpustiť z pôžičky päťtisíc eur, pri druhom sedemtisíc eur a pri treťom 13-tisíc eur. Celkovo by sa tak pri troch deťoch odpísala tretina dlhu - 25 tisíc eur z maximálnej sumy 75 tisíc eur," dodala Krištúfková.