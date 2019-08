Most-Híd navrhuje výkup ošípaných kvôli moru za trhovú cenu

Gábor Csicsai navrhuje, aby výkup pokryl rozsiahlejšiu oblasť, ako vyžaduje zákon.

14. aug 2019 o 12:51 SITA

BRATISLAVA. Štát by mal v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na východe Slovenska v neutrálnej zóne vykúpiť a predať ošípané za trhovú cenu.

Myslí si to štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gábor Csicsai (Most-Híd) s tým, že by malo ísť o rozsiahlejšiu oblasť, ako v takýchto prípadoch v súčasnosti zákon vyžaduje.

Vytvorenie ochranného pásu

"V ohnisku (nákazy) do troch kilometrov treba zlikvidovať všetky ošípané a do desať kilometrov ich treba sledovať. Takisto je potrebné ich odpredať čím skôr a vytvoriť ochranný pás široký možno desiatky kilometrov, kde by nemali byť žiadne svine v drobnochove, aby nedošlo k potenciálnemu ohrozeniu, prenosu vírusu," povedal v stredu Csicsai na stretnutí s médiami.

V Maďarsku, odkiaľ vírus podľa neho pravdepodobne prešiel na slovenskú stranu hranice v okrese Trebišov, majú podobný názor na riešenie tohto problému. U susedov zaznamenali v posledných rokoch niekoľko sto prípadov vírusu u diviakov.

"Africký mor ošípaných je ako klasická rakovina. Keď to nevyrežete úplne v základoch s koreňmi, stále je potenciál, že sa môže šíriť," upozornil Csicsai.

Motivácia k priznaniu chovov

Všetko, čo môže byť potenciálne zamorené vírusom, resp. kde sa môže šíriť, je podľa neho potrebné zrušiť.

"Ak štát poskytne pomocnú ruku chovateľom, že odkúpi ošípané, finančne na tom nestratia, priznajú sa k chovom, zabíjačkám alebo zdrojom, kde ešte vírus môže byť," poznamenal štátny tajomník.

Ak štát začne boj s chovateľmi v súvislosti s tým, či ide o legálne chovy, môže to podľa Csicsaiho vyvolať v ľuďoch negatívnu odozvu.

"Stačí, ak sa jeden, dvaja nepriznajú, lebo sa boja sankcií a nákaza môže vzplanúť o pol roka, o rok ďalej a spôsobí neporovnateľne väčšie národohospodárske škody ako súčasných pár desiatok tisíc na odškodnenie," dodal Csicsai.