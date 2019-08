Podmienky nájmu štátnej pôdy rodinným farmám sa majú zjednodušiť

Slovenský pozemkový fond by mal uprednostniť malých farmárov, ale s podmienkami.

14. aug 2019 o 11:48 TASR

BRATISLAVA. Farmy rodinného typu (malých a mladých farmárov) by štát pri nájme pôdy, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond, mal uprednostniť, ale s podmienkou vykonávania špeciálnej, respektíve živočíšnej výroby.

Uviedol to v stredu na stretnutí s médiami štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai (Most-Híd).

Vláda zatiaľ neurobila dosť pre farmárov

Poslanecký návrh, ktorý by mal upraviť príslušnú legislatívu, bude podľa neho predložený pravdepodobne už na septembrovú schôdzu parlamentu.

"Táto vláda od začiatku deklarovala, že bude podporovať malé, stredné a rodinné farmy. Máme taký pocit, za posledné štyri roky sa toho v tejto veci veľa neudialo, viac sa len hovorilo. Princípom farmárčenia je orná pôda ako základný pracovný prostriedok," zdôvodnil štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva návrh legislatívnej normy.

Pôda na podnikateľský plán

"Pokiaľ sa k nej malé farmy nemôžu ľahko dostať, dovtedy nemôžeme očakávať rozvoj tejto časti poľnohospodárstva. Rozhodli sme sa preto jasne zadefinovať, ako uľahčiť prístup k pôde," uviedol Gabriel Csicsai.

"Náš návrh je, že z 500.000 hektárov pôdy, ktorú má Slovenský pozemkový fond v správe, uprednostniť malých farmárov s podmienkou, že budú vykonávať nielen klasickú poľnohospodársku výrobu, ale predložia podnikateľský plán, v ktorom zadefinujú aj živočíšnu alebo špeciálnu poľnohospodársku výrobu, ako aj spracovanie (agroproduktov) a ich predaj. Skrátka, musia obrat (tržby, pozn. TASR) z jedného hektára zvýšiť," priblížil.

Farmárom chýba pôda

Záujem o pôdu by podľa jeho slov mohlo mať za navrhovaných podmienok "niekoľko tisíc" farmárov. "Rôzne záujmové združenia mladých a malých farmárov za najväčšiu prekážku označujú to, že nemajú pôdu, čo im znemožňuje rozšíriť svoje poľnohospodárske podnikanie," upozornil.

Z neznámych príčin zrušený zákon

Pripomenul, že v súčasnosti legislatíva umožňuje uprednostniť drobných farmárov pri prenájme pôdy od štátu.

"Predpisy umožňujú uprednostniť takýchto malých farmárov, ale je to na rozhodnutí úradníkov a je to veľmi ťažko realizovateľné. Preto to chceme (farmárom) uľahčiť. Pred 4 rokmi za ministra Ľubomíra Jahnátka rok a pol fungoval podobný zákon, len potom sa to z neznámych príčin zrušilo. Viem, že dodnes je na Slovenskom pozemkovom fonde 150 žiadostí farmárov na pridelenie pôdy z toho titulu, ktorí neboli zatiaľ vyrozumení, čo je s ich žiadosťou," dodal Csicsai.