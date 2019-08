Africký mor obmedzí import ošípaných

Najviac zasiahnutými krajinami africkým morom vo svete sú Čína a Vietnam.

13. aug 2019 o 15:11 TASR

BRATISLAVA. Existuje obava, že mnohé štáty budú pre africký mor ošípaných (AMO) obmedzovať ich import zo susedných krajín.

Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii predseda revíznej komisie Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) SR Jozef Rebro.

Najviac zasiahnutými krajinami africkým morom vo svete sú podľa neho Čína a Vietnam.

"V Číne sa predpokladá, že do konca tohto roka by malo byť zlikvidovaných približne 50 percent stavov ošípaných, čo v číselnom vyjadrení predstavuje približne 30 miliónov ton bravčového mäsa. Pre porovnanie, Nemecko vyprodukuje približne 5 miliónov ton bravčoviny," priblížil.

V prvej fáze, po rozšírení sa nákazy AMO, podľa Rebra cena bravčového mäsa na burzách rástla.

"Pod vplyvom uvedených informácií dosiahla 1,41 eura za kilogram. Je určitá hrozba, že pod vplyvom tejto situácie by nemusela cena zostať na týchto vysokých hodnotách a mohla by, aj keď si to neprajeme, klesnúť," dodal.

Zároveň pripomenul, že veľká časť bravčového mäsa sa zo SR vyváža. "Na druhej strane, veľká časť bravčového mäsa sa na Slovensko dováža," dodal Rebro.