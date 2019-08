EÚ uvalila clá 8 až 18 percent na indonézsku bionaftu

Indonézski výrobcovia profitujú z grantov, daňových úľav a z prístupu k surovinám za nižšie ako trhové ceny.

13. aug 2019 o 15:03 SITA

BRUSEL. Európska únia uvalila dodatočné clá na dovoz bionafty z Indonézie, keďže vláda tejto ázijskej krajiny produkciu paliva subvencuje.

Európska komisia v utorok uviedla, že jej prešetrovanie "zistilo, že indonézski výrobcovia bionafty profitujú z grantov, daňových úľav a z prístupu k surovinám za nižšie ako trhové ceny".

Európska komisia konštatovala, že to spôsobuje ekonomickú škodu producentom v EÚ, a preto uvaľuje clá od 8 do 18 percent.



Európska komisia ďalej uviedla, že clá na indonézsku bionaftu sú dočasné a definitívne opatrenia by mohla prijať do decembra, keďže prešetrovanie pokračuje. Európska únia z Indonézie ročne dováža bionaftu v hodnote 400 mil. eur.