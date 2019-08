Zvýšenie minimálnej mzdy pomôže aj zamestnávateľom, tvrdia odborári

KOVO žiada o solidaritu a vyváženie spoločnosti.

13. aug 2019 o 14:49 TASR

BRATISLAVA. Odborový zväz (OZ) KOVO schvaľuje rast minimálnej mzdy na Slovensku.

Podľa zväzu to bude motivovať zamestnancov a zabezpečí vyššiu konkurencieschopnosť a sociálnu stabilitu.

Vyváženie spoločnosti

Predsedníctvo Rady OZ KOVO vyzýva vládu SR, aby v otázke výšky minimálnej mzdy na prvé miesto postavila zamestnanca, nie kapitál.

"Ak budú ľudia spokojní, ekonomicky istejší a sociálne zabezpečení, tak bude vyvážená celá spoločnosť, a to by malo byť cieľom každej politiky," konštatuje OZ KOVO v stanovisku pre médiá.

Obavy podnikateľov sa ešte nikdy nenaplnili

Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa ani tento rok nedohodli na výške minimálnej mzdy, rezort práce ju preto navrhuje zvýšiť na úroveň 580 eur zo súčasných 520 eur.

"Zamestnávatelia svoje negatívne stanovisko zdôvodňujú tým, že ak sa zvýši minimálna mzda, poškodí to podnikateľské prostredie, pretože podnikatelia nebudú konkurencieschopní a množstvo ľudí preto príde o prácu. Tieto argumenty sa v diskusiách o raste minimálnej mzdy objavujú každý rok a obavy podnikateľov sa ešte nikdy nenaplnili," tvrdí OZ KOVO.

Zvýšenie mzdy, zníženie nezamestnanosti

Naopak, rast minimálnej mzdy a rast miezd celkovo môže podľa odborárov motivovať zamestnancov a zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť.

Dokazovať to majú aj štatistiky vývoja minimálnej mzdy a nezamestnanosti.

Minimálna mzda sa vyšplhala z výšky 327 eur v roku 2012 na súčasných 520 eur, pričom nezamestnanosť klesla zo 14,44 percenta na aktuálnych 5,8 percenta.

"Ak chceme mať kvalitné školstvo, zdravotníctvo na úrovni, primerané dôchodky a hlavne solidaritu v sociálnej oblasti, tak tí bohatší a úspešnejší by sa mali na tom veľkým dielom spolupodieľať. Preto so znižovaním odvodov a daní zamestnávateľom nemôžeme súhlasiť, lebo to je často jediné, čo na Slovensku zaplatia," vyhlásilo OZ KOVO.