Riziko recesie v USA podľa Bank of America rastie

Dôvodom je neistota súvisiaca s americko-čínskou obchodnou vojnou.

12. aug 2019 o 18:01 SITA

BRATISLAVA. Riziko recesie v americkej ekonomike podľa Bank of America rastie.

Na základe najnovších údajov ekonómovia tejto globálnej banky predpokladajú, že pravdepodobnosť recesie v hospodárstve USA v budúcom roku je vyššia ako 30 percent.

Neistota súvisiaca s americko-čínskou obchodnou vojnou a spomalenie globálnej ekonomiky totiž v posledných týždňoch negatívne vplývajú na akciové indexy hlavných búrz. Informoval o tom portál cnbc. com.



Tri z piatich ekonomických indikátorov, ktoré mapujú hospodárske cykly, a to predaj áut, priemyselná produkcia a celkový počet odpracovaných hodín, sú na úrovniach, aké dosiahli tesne pred predchádzajúcimi recesiami, uviedol Ethan Harris, globálny ekonóm Bank of America.

Dodal však, že "svetlým bodom" americkej ekonomiky je to, že počet nových žiadateľov o štátnu podporu v nezamestnanosti zostáva nízky.