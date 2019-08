Právnici nevidia dôvod, aby obchody platili pokutu predbežne

Billa dostala miliónovú pokutu za piškóty a orechy po dátume minimálnej trvanlivosti.

12. aug 2019 o 17:21 SITA

BRATISLAVA. Právnici z kancelárie Havel & Partners (H&P) nevidia dôvod na to, aby obchodný reťazec predbežne zaplatil pokutu a až následne sa rozhodlo o jej oprávnenosti.

Najväčšia nezávislá česko-slovenská právnická kancelária to uviedla v nadväznosti na kauzu obchodného reťazca Billa.

Právnici hovoria o diskriminácii

To, že odvolanie reťazca nemá odkladný účinok na pokutu, môže byť podľa kancelárie H&P v tomto prípade diskriminujúce. Právnici z H&P to konštatovali v pondelok prostredníctvom tlačovej správy.

Pilierom slovenského správneho práva je podľa H&P dvojinštančnosť správneho konania, pričom odvolanie/rozklad má odkladný účinok na zaplatenie pokuty uloženej v rámci správneho trestania.

"V prípadoch, kedy o oprávnenosti uloženia pokuty rozhoduje druhostupňový orgán, nevidíme dôvod na to, aby subjekt predbežne zaplatil pokutu a až následne by sa rozhodlo o oprávnenosti takejto pokuty. Vylúčenie odkladného účinku vo veciach správneho trestania a okamžité vymáhanie pokuty na základe sankčného rozhodnutia, ktoré nie je právoplatné, bez akéhokoľvek legitímneho dôvodu je nesystematickým zásahom do právneho poriadku," upozornil partner právnickej kancelárie H&P Juraj Steinecker.



Týmto spôsobom je tiež podľa H&P odopreté daným podnikateľom efektívne žiadať o odklad vykonateľnosti správneho rozhodnutia pred správnym súdom, keďže pokutu už boli povinní zaplatiť.

"Navyše, zavedenie neodkladného účinku odvolanie voči uloženým sankciám iba v segmente potravín voči špecifickej skupine podnikateľov je podľa nášho názoru diskriminujúce. Napríklad ČR princíp vylúčenia odkladného účinku v rámci uloženia pokuty nepozná," uzavrel Juraj Steinecker.

Milión za piškóty a oriešky

Spoločnosť Billa dostala miliónovú pokutu od agrorezortu za piškóty a jadrá lieskových orechov nájdené po dátume minimálnej trvanlivosti.

Zaplateniu pokuty sa chce Billa brániť využitím všetkých dostupných zákonných možností plynúcich z Ústavy SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) k téme ešte začiatkom augusta uviedlo, že reťazce, ktoré odmietajú zaplatiť pokutu za opakované ohrozovanie zdravia spotrebiteľa v tej istej prevádzke porušujú zákon a budú čeliť exekúcii.

Agrorezort upozornil, že pravidlá, ktoré im vyplývajú zo schváleného a platného zákona o potravinách, nie je možné ignorovať. Nepravdivé a nepodložené argumenty, že ide o protiústavný zákon podľa MPRV neobstoja.