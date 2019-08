ÚVO preveruje tender cestárov na obnovu vodorovného značenia

Zákazka za viac ako šestnásť miliónov sa týka ciest prvej triedy na celom Slovensku.

12. aug 2019 o 14:24 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje súťaž Slovenskej správy ciest (SSC) na obnovu vodorovného dopravného značenia na cestách prvej triedy na celom Slovensku za predpokladanú cenu 16,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dôvodom začatia konania o preskúmaní úkonov štátnych cestárov sú podľa úradu námietky proti podmienkam uvedeným v dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu, poskytnutých kontrolovaným (SSC). Úrad o tom informoval vo Vestníku verejného obstarávania.



Tender na obnovu vodorovného dopravného značenia na tri roky bol zverejnený začiatkom júla tohto roka. Slovenská správa ciest rozdelila zákazku na štyri časti podľa pôsobnosti svojich regionálnych pobočiek.

Investičná výstavba a správa ciest (IVSC) Bratislava má na starosti realizáciu časti zákazky na cestách Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja za odhadované náklady 4,53 milióna eur bez DPH, IVSC Banská Bystrica na cestách Banskobystrického kraja za 2,05 milióna eur bez DPH.

Predpokladaná cena prác na cestách v správe IVSC Žilina v Žilinskom a Trenčianskom kraji je 3,61 milióna eur bez DPH a na cestách v pôsobnosti IVSC Košice v Košickom a Prešovskom kraji 6,21 milióna eur bez DPH.



Správa ciest predĺžila pôvodnú lehotu na predkladanie a otváranie ponúk z 8. na 15. augusta. Ponuky musia platiť do 25. júna 2020. Práce na cestách sú podľa podmienok súťaže plánované do 30. novembra v rokoch 2019 až 2021, resp. do 31. augusta v roku 2022.

Na zabezpečenie ponuky je potrebné zložiť zábezpeku v jednotlivých častiach zákazky vo výške stotisíc eur, 50-tisíc eur, 90-tisíc eur a 150-tisíc eur.