Ministerstvo financií odmieta vyšší minimálny dôchodok pre matky

Návrh zákona je podľa ministerstva v rozpore so základným účelom minimálneho dôchodku.

11. aug 2019 o 18:27 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo financií SR (MF) nesúhlasí s tým, aby mali ženy s vychovanými deťmi miernejšie podmienky pre získanie nároku na minimálny dôchodok.

Podľa poslaneckého návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý by mal na septembrovej schôdzi schváliť parlament, by sa mal ženám s aspoň jedným vychovaným dieťaťom vzhľadom na zavedenie dôchodkového stropu primerane znížiť počet rokov dôchodkového poistenia z hľadiska nároku na minimálnu penziu.

Vyšší minimálny dôchodok pre matky

"Nemožno súhlasiť so znížením dĺžky obdobia potrebného pre získanie nároku na minimálny dôchodok a s uplatňovaním vyššej sumy minimálneho dôchodku pre osoby so zníženým dôchodkovým vekom z titulu výchovy dieťaťa, " uviedol rezort financií ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona.

Rezort financií upozorňuje na to, že už v súčasnosti má časť žien v závislosti od počtu vychovaných detí nižší dôchodkový vek a tieto ženy majú stanovený rovnaký minimálny počet rokov pre získanie nároku na minimálny dôchodok ako osoby s nezníženým vekom odchodu do dôchodku.

"Tieto skutočnosti doteraz neboli riešené a nie je známe, že by bol s ich aplikáciou v praxi akýkoľvek problém," upozorňuje ministerstvo.

Tvrdí, že s rastúcim dôchodkovým vekom sa bude predlžovať aj dĺžka kariéry, čím sa kritérium 30 rokov stane splniteľnejším pre všetkých, vrátane osôb, ktoré by mali byť návrhom chránené. Návrh navyše upravuje aj výšku minimálneho dôchodku.

"Osoby so zníženým dôchodkovým vekom z titulu starostlivosti o dieťa by tak mali nárok na vyšší minimálny dôchodok ako iní poistenci s rovnakým obdobím dôchodkového poistenia, čo je v priamom rozpore so základným účelom minimálneho dôchodku," dodáva ministerstvo financií.

Keďže ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa, budú mať nárok na odchod do dôchodku skôr ako muži, majú mať aj miernejšie podmienky nároku na minimálny dôchodok.

Kým muži a bezdetné ženy pôjdu do penzie najneskôr v 64 rokoch a na minimálny dôchodok budú musieť naďalej získať 30 rokov dôchodkového poistenia, ženám s aspoň jedným vychovaným dieťaťom sa počet rokov dôchodkového poistenia z hľadiska nároku na minimálnu penziu primerane zníži.

Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o sociálnom postení, ktorý parlament koncom júna posunul do druhého čítania.

Zastropovanie veku dôchodku

Novela zákona nadväzuje na schválenie ústavného zákona, ktorým parlament zaviedol strop na penzijný vek.

Ženy s jedným dieťaťom budú môcť odísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku, a preto im na získanie nároku na minimálnu penziu bude stačiť 29,5 roka dôchodkového poistenia.

V prípade ženy, ktorá vychovala dve deti, bude strop na dôchodkový vek 63 rokov a nárok na minimálny dôchodok táto žena bude mať po získaní 29 rokov dôchodkového poistenia. Ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú môcť požiadať Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok najneskôr v 62,5 roku a na získanie nároku na minimálny dôchodok im postačí 28,5 roka dôchodkového poistenia.

Ak napríklad žena s dvomi deťmi získa 30 rokov dôchodkového poistenia, mala by mať nárok na vyšší minimálny dôchodok ako bezdetná žena, ktorá bola rovnako 30 rokov dôchodkovo poistená.

Minimálny dôchodok

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od 1. júla 2015. Penzistovi má zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

odmienkou pre nárok na minimálny dôchodok je získanie najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok tvorí 136 % zo sumy životného minima, čo pre tento rok predstavuje 278,90 eura.

Suma minimálnej penzie sa zvyšuje za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body.

Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia v tomto roku dosahuje 352,80 eura.