Do nájomného bývania smeruje v Európe čoraz viac investícií

Nájomné bytové komplexy sú v súčasnosti druhým najväčším segmentom v investíciách do nehnuteľností v Európe.

9. aug 2019 o 15:59 SITA

BRATISLAVA. Nájomné bytové komplexy sú v súčasnosti druhým najväčším segmentom v investíciách do nehnuteľností v Európe. Čoskoro sa však môže stať, že sa stanú dominantnou kategóriou.

Tvrdí to poradenská spoločnosť CBRE na základe výsledkov svojho nedávneho prieskumu.

Investori z celého sveta vkladajú podľa CBRE do výstavby nájomných bytových súborov v Európe momentálne rekordné objemy kapitálu a významný príliv investícií smerujúcich do nájomného bývania sa dá očakávať aj na Slovensku.



„Nájomné bývanie je v Európe rozvíjajúcim sa trhom s veľkým potenciálom ďalšieho rastu. V roku 2018 bolo v Európe do tejto oblasti preinvestovaných rekordných 57 mld. eur, ale v porovnaní s USA, ktoré majú najvyspelejší trh s nájomným bývaním na svete, je starý kontinent stále len trpaslíkom. Pre porovnanie, investície v USA vzrástli z 22 mld. USD v roku 2001 na 175 mld. USD v roku 2018, čím sa táto kategória stala dominantným realitným investičným sektorom. Vzhľadom na veľký apetít investorov a pretrvávajúcu nerovnováhu medzi dopytom a ponukou by Európa mohla nasledovať podobnú trajektóriu ako USA," uviedol šéf oddelenia CBRE pre prieskumy v kontinentálnej Európe Jos Tromp.



CBRE zmapovala pôvod kapitálu v tomto segmente od roku 2011 až do roku 2018. Najväčší podiel, podľa ich zistení, majú stále európski investori, ich počet však klesá.

V roku 2011 mali podiel 67 percent investícií, v roku 2018 bol už len 50 percent. Najaktívnejšími spomedzi mimoeurópskych investorov sú severoamerické spoločnosti. Tie svoj podiel zvýšili z 24 percent v roku 2011 na 44 percent v roku 2018.

Najžiadanejšími cieľovými destináciami pre zahraničné investície do bytových komplexov boli mestá Berlín, Kodaň a Londýn, ktoré sú etablovanými trhmi pre tento typ bývania.



Podľa CBRE sú medzinárodní investori pripravení investovať aj do rezidenčných nehnuteľností v strednej Európe.

Významný príliv investícií smerujúcich do nájomného bývania sa tak dá očakávať aj na Slovensku.

„Aj keď je zatiaľ podiel investícií do bývania stále malý, očakávame, že v najbližších rokoch sa bude výrazne zvyšovať. Na to, aby veľkí investori vstúpili aj na slovenský trh, však potrebujeme kvalitnejší produkt. Predpokladáme, že na slovenský trh začnú v rámci tohto sektora prúdiť inštitucionálne investície,“ dodal riaditeľ oddelenia investičných nehnuteľností CBRE pre strednú a východnú Európu Anthony Selman.



CBRE Group so sídlom v Los Angeles je svetovou poradenskou spoločnosťou v oblasti realitných služieb a investícií. Pre CBRE na Slovensku pracuje viac ako 200 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

CBRE poskytuje strategické poradenstvo a realizáciu predaja a prenájmu všetkých typov nehnuteľností, služby pre firmy, oceňovanie nehnuteľností, developerské služby, investičné poradenstvo, výskum a spravuje 23 komerčných a kancelárskych objektov.