Tržby v slovenskom priemysle sa dostali najnižšie za posledné roky

Ďalšie dáta ukazujú, že mzdy v priemysle rastú pomalšie

Niekoľkomesačné spomaľovanie rastu miezd v priemysle vyvrcholilo ich medziročným poklesom v júni.

"Predpokladáme, že vplyv na to mala najmä variabilná zložka miezd a súvisí to so slabnúcim rastom priemyslu v dôsledku slabnúceho externého dopytu, najmä z Nemecka," uviedol pre agentúru SITA analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Tento trend by podľa neho mohol pretrvávať aj nasledujúce mesiace. "Cyklické spomaľovanie ekonomického rastu by malo uvoľniť aj trh práce, čo by mohlo postupne zmierniť i tlak na rast miezd," tvrdí.

Trh práce na západe krajiny by však mal podľa Koršňáka zostať aj napriek očakávanému uvoľneniu napätý a nedostatok pracovnej sily by sa mal len zmierniť.

"Tlak na rast tarifných miezd tu pravdepodobne preto stále zostane, hoci by už nemusel byť až tak výrazný ako v minulých rokoch," očakáva.

Variabilná zložka mzdy by však v niektorých mesiacoch, podobne ako v júni tohto roka, mohla podľa analytika celkový rast priemernej mzdy v odvetví úplne vymazať.

Ako pre agentúru SITA upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová, mzdy v priemysle ešte v prvom kvartáli tohto roka rástli medziročne približne o šesť percent. Júnový mierny medziročný pokles miezd v priemysle podľa nej prichádza po raste v máji o desať percent.

"Predpokladám, že časť variabilných odmien mohla byť vyplatená o mesiac skôr. Uvidíme v ďalších mesiacoch, či ide len o výkyv alebo sa v priemysle znižovali rôzne príplatky, či odmeny," povedala.

Priemerná hrubá mesačná v priemysle v júni tohto roka medziročne klesla o 1,1 percenta na 1 125 eur. Hrubý mesačný zárobok nad tisíc eur mali v júni tohto roka zamestnanci v šiestich odvetviach.

Na čele je už dlhodobo odvetvie informačných a komunikačných činností, kde hrubá mzda v júni medziročne stúpla o 2,6 percenta na 1 943 eur. Za ním nasledoval priemysel so spomínaným hrubým zárobkom 1 125 eur. Hrubou mzdou nad tisíc eur sa môžu pochváliť aj zamestnanci v predaji a oprave motorových vozidiel, ktorí v júni dostávali v priemere 1 043 eur, čím si medziročne polepšili o 3,8 percenta.