Nálezy na stavbe D4 neškodia životnému prostrediu ani zdraviu, tvrdí zhotoviteľ

Vzorky si zhotoviteľ nechal otestovať v laboratóriách v Nemecku, Dánsku a Rakúsku.

8. aug 2019 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Nálezy materiálov na približne päťsto metrov dlhom úseku rozostavanej diaľnice D4 pri Jarovciach nepoškodzujú životné prostredie ani zdravie. Potvrdili to aj nové testy realizované akreditovanými nezávislými odborníkmi z troch laboratórií z Nemecka, Dánska a Rakúska.

Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom stavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy v rámci PPP projektu.

Spoločnosť v tlačovej správe uviedla, že intenzívne pracuje na riešení tejto záležitosti.

Zároveň informovala Ministerstvo dopravy a výstavby SR o realizácii nových testov v spolupráci s medzinárodnými odborníkmi s cieľom nájsť environmentálne najprijateľnejšie riešenie.

Azbest tu nemá čo robiť

Súvisiaci článok Azbest spôsobuje rakovinu, teraz ho našli pod obchvatom Čítajte

"Po analýze všetkých zozbieraných vzoriek plánujeme do tridsať dní predložiť ministerstvu dopravy správu odborníkov s návrhmi riešenia problému. Po následnom odsúhlasení ďalších krokov všetkých zúčastnených strán budeme samozrejme informovať verejnosť o príslušných opatreniach," uviedla spoločnosť D4R7 Construction.



Zhotoviteľ plne súhlasí s tým, že jednotlivé časti azbestového cementu by sa na stavenisku nemali nachádzať.

Recyklovaný materiál, ktorý ich údajne obsahoval, podľa spoločnosti pochádza z jediného zdroja v blízkej vzdialenosti od D4, z tzv. odpadového kopca v bratislavskej Petržalke.

"Bol zakúpený v dobrej viere a dodávateľ mal všetky povolenia a osvedčenia od príslušných orgánov," poznamenal zhotoviteľ s tým, že tento materiál nebol použitý na žiadnom inom mieste rozostavaných úsekov D4 a R7 v dĺžke 59 kilometrov.

"D4R7 Construction môže každého ubezpečiť, že hlavnou zásadou spoločnosti je konať iba v rámci príslušných zákonov a predpisov a to isté požaduje aj od svojich dodávateľov," dodala spoločnosť.

V júli našli nepovolené látky

Ministerstvo dopravy a výstavby 17. júla informovalo, že posledné vzorky z násypov na stavbe D4 pri Jarovciach potvrdili výskyt nepovolených látok.

V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou.

Rezort dopravy preto avizoval kroky, aby bol všetok nepovolený materiál zo stavby odstránený a cesta spĺňala všetky kritéria určené stavebným povolením. Koncesionár, resp. zhotoviteľ to musí zabezpečiť na vlastné náklady.



Príslušná sekcia ministerstva dopravy okamžite vyzvala koncesionára projektu Zero Bypass Limited (na čele so španielskou spoločnosťou Cintra), aby bezodkladne odviezol všetok kontaminovaný materiál a nahradil ho nezávadným materiálom.

Špeciálny stavebný úrad tiež dostal výsledky dodatočných vzoriek a na ich základe zvolal pracovné stretnutie s koncesionárom. Nezávislý dozor mal vysvetliť, ako je možné, že takýto odpad neidentifikoval a ministerstvo o tom neinformoval, čo je jeho povinnosťou.