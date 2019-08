Namiesto stravenky peniaze na účet. V Česku plánujú veľké zmeny

Stravenkové firmy nie sú nadšené, pohostinstvá strach nemajú.

8. aug 2019 o 14:26 TASR

PRAHA. Česká ministerka financií Alena Schillerová chce prísť s revolučným návrhom: okrem papierových a elektronických straveniek chce firmám ponúknuť možnosť využiť aj stravenkový paušál.

Zamestnanci by o nič neprišli, namiesto straveniek by dostávali na účet priamo peniaze.

Bez provízie

"Zamestnávatelia by príspevok mohli posielať zamestnancom formou peňazí, v platbe oddelenej od vlastnej výplaty. Firmám by ubudla administratíva so stravenkami a náklady na provízie stravenkovým firmám," povedala Schillerová v rozhovore pre MF DNES.

Reštaurácie a obchody, ktoré stravné lístky berú, by zasa nemuseli platiť približne šesťpercentnú províziu za zmenu poukážok späť na peniaze. A zamestnanec by neriešil, kde môže stravenky minúť.

Čo sa týka daňových úľav, nič by sa nezmenilo - zamestnávateľ by si náklady na stravné lístky mohol aj naďalej dať do nákladov a pre firmu aj zamestnanca bude stravenková časť výplaty, rovnako ako doteraz, oslobodená od daní a poistného.

"A už sa nestane, že by vám stravenky prepadli," dodala ministerka.

Firmy, ktoré by chceli v poskytovaní stravných lístkov zamestnancom pokračovať, by tak mohli robiť aj naďalej.

Skrachovali by reštaurácie?

Nový systém by však znamenal dramatický obrat pre stravenkové firmy. Čo sa týka pravdepodobného vplyvu na ich biznis, k tomu sa nechceli vyjadrovať.

Podľa nich by však revolúcia v oblasti stravných lístkov negatívne zasiahla reštaurácie.

"V súčasnosti stravenky v papierovej či digitálnej forme prinášajú reštauráciám a jedálňam desiatky miliárd korún ročne," tvrdí Daniela Pedret z Edenredu.

"Ak by zamestnanci dostávali peniaze priamo na účet formou paušálu, s najväčšou pravdepodobnosťou by ho nevyužívali na stravovanie," domnieva sa Daniel Čapek, generálny riaditeľ firmy Sodexo.

A pred možným krachom reštaurácií s následným rastom cien v tých zostávajúcich varuje zasa David Rýc zo stravenkovej firmy UP Česká republika.

Pohostinstvá sa neboja

Paradoxne, zástupcovia sektora pohostinstva sa úbytku stravníkov spomedzi zamestnancov neboja.

"Kto je zvyknutý chodiť na obed, pôjde na obed znova. Možno tam bude krátkodobý pokles, avšak nič dramatické," tvrdí Václav Stárek, šéf Asociácie hotelov a reštaurácií ČR.

Podľa neho reštaurácie berú stravné lístky z donútenia, pretože ich berie aj konkurencia.

Návrh opatrne podporuje aj zástupca zamestnávateľov - Hospodárska komora, ako aj zástupcovia maloobchodu SOČR a AČTO.

Naopak, šéf odborov ČMKOS Josef Středula by súčasný systém nemenil.