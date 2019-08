Zníženie penzijného veku matkám nie je v rozpore s legislatívou, tvrdí ministerstvo práce

Môže ísť o diskrimináciu otcov, upozornilo v stredu ministerstvo financií.

8. aug 2019 o 11:23 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo práce a sociálnych vecí odmieta výhrady rezortu financií o tom, že prednostný nárok na zníženie dôchodkového veku matkám môže byť v rozpore s legislatívou Európskej únie.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška, ak by otcovia vôbec nemali možnosť uplatniť si skrátenie dôchodkového veku, bolo by to pravdepodobne v rozpore so smernicami EÚ.

"Novela zákona však toto umožňuje, pričom prednostne priznáva právo žene. Nepostačuje tak samotný fakt, že je biologickou matkou dieťaťa, čo je tiež dôležité," povedal.

Nárok aj otcom

Navrhovaná novela zákona podľa neho má ambíciu dať do súladu dôchodkový nárok za starostlivosť o dieťa s právom EÚ a priznáva tento nárok aj otcom, hoci Ústava SR hovorí výlučne o ženách.

Zákon o sociálnom poistení ako vykonávací predpis k už schválenému ústavnému zákonu podľa Stušku môže problematiku upravovať výhradne v intenciách Ústavy SR.

"V predloženom poslaneckom návrhu novely zákona o sociálnom poistení sa výchova dieťaťa zohľadňuje mužom subsidiárne, v prípadoch, kedy nemožno výchovu zohľadniť žene," objasnil.

Podľa ministerstva financií môže ísť o diskrimináciu

Automatické poskytnutie prednostného nároku na zníženie dôchodkového veku ženám môže byť diskriminačné a v rozpore s legislatívou Európskej únie, tvrdí Ministerstvo financií SR. Počas pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom poistení to odkázalo rezortu práce a sociálnych vecí.

Upozorňuje na to, že podľa dôvodovej správy k ústavnému zákonu, ktorým sa zaviedol strop na dôchodkový vek, sa malo zníženie penzijného veku uplatňovať u rodičov a ďalších osôb, ktorým bola zverená výchova o dieťa, bez ohľadu na ich pohlavie.

"Diferencované zníženie dôchodkového veku pre mužov a ženy bolo v prípade Poľska napadnuté zo strany Európskej únie a voči Poľsku bolo začaté konanie o porušení Zmluvy o Európskej únii," varuje ministerstvo financií.



V dôvodovej správe k návrhu novely zákona o sociálnom poistení sa uvádza, že pri definícii toho, čo sa má považovať za výchovu dieťaťa na účely splnenia nároku na nižší dôchodkový vek, sa vychádzalo z definície výchovy dieťaťa uvedenej v predpisoch dôchodkového zabezpečenia účinných pred 1. januárom 2004, ktorá sa v aplikačnej praxi využíva dodnes.

"Z dôvodovej správy však nie je zrejmé, či je takéto nastavenie v kontexte rizika infringementu (oficiálneho konania proti Slovensku) optimálne a či nie je možné implementovať takú právnu úpravu, ktorá by toto riziko znížila a zároveň nezakladala zvýšený vplyv na verejné financie," tvrdí ministerstvo financií.

Ako príklad uviedlo prísnejšie podmienky v definícii výchovy dieťaťa a zároveň vyváženejšie podmienky možnosti benefitovania zo zníženého dôchodkového veku pre obe pohlavia, či možnosť rozdeliť obdobie zníženia maximálneho dôchodkového veku z titulu výchovy dieťaťa medzi oboch rodičov po vzájomnej dohode.



Národná rada SR koncom marca tohto roka schválila ústavný zákon od poslancov za Smer, ktorým sa od júla tohto roka zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov.

Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.