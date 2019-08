Vyhliadky ekonomiky sa podľa KPMG zlepšili, za susedmi však Slovensko zaostáva

Za susedmi Slovensko zaostáva, ale oproti minulému roku si výrazne polepšilo.

8. aug 2019 o 11:06 SITA

BRATISLAVA. Vyhliadky ekonomickej výkonnosti slovenskej ekonomiky sa zlepšili, v rámci regiónu však stále zostávajú najhoršie.

Vyplýva to z výsledkov štúdie KPMG UK The Growth Promise Indicator 2019, podľa ktorej sa Slovensko vo vyhliadkach ekonomickej výkonnosti umiestnilo na 47. mieste spomedzi 180 porovnávaných krajín.

V rebríčku sa Slovensko posunulo nahor

V medziročnom porovnaní to znamenalo posun nahor o 11 priečok. "Z krajín V4 sme sa síce v celkovom rebríčku umiestnili poslední, ale zaznamenali sme najväčší posun smerom nahor," uvádza v správe o výsledkoch štúdie KPMG.

Najslabšou stránkou Slovenska podľa štúdie je pritom ľudský kapitál, pri ktorom sa hodnotila najmä úroveň a systém vzdelávania.

Naopak najvýraznejšie zlepšenie slovenské hospodárstvo zaznamenalo v hodnotení infraštruktúry.



Celkové hodnotenie Slovenska sa pritom v spomínanej štúdii zlepšilo z vlaňajších 5,04 bodu na 5,90 bodu z desiatich možných.

Za najsilnejšiu stránku Slovenska považujú autori štúdie otvorenosť ekonomiky, kde sme dosiahli skóre 8,72 bodu. Tento pilier berie do úvahy ukazovatele ako priame zahraničné investície a celkový obchod krajiny.



Naopak najnižšie skóre sme opäť zaznamenali v pilieri ľudských zdrojov, do ktorého sa započítavajú faktory ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov a priemerná dĺžka života.

Z možných desiatich bodov Slovensko dosiahlo 5,14 bodu. "Oproti minulému roku sme však aj v tomto pilieri zaznamenali výrazné zlepšenie. V roku 2018 sme totiž v tomto pilieri skórovali na úrovni podpriemerných 3,66 bodu," uvádza KPMG.

Najlepšie obstáli Švajčiari

Najlepšie v rebríčku obstála ekonomika Švajčiarska. Európske krajiny pritom obsadili až štyri miesta v prvej päťke, keď sa medzi ne dostal iba Singapur na tretiu pozíciu.

Zo susedných krajín sa najvyššie umiestnilo Rakúsko na 19. priečke. Českej republike patrí 27. pozícia, Poľsko sa umiestnilo na 37. mieste a Maďarsko na 43. pozícii.



Štúdia The Growth Promise Indicator pokrýva 180 krajín a od roku 1997 sleduje ich výkonnosť ekonomiky na základe relevantných akademických štúdií a výsledkov biznis prieskumov.

Dvadsaťšesť indikátorov je rozdelených do piatich kľúčových pilierov. A to makroekonomická stabilita, otvorenosť ekonomiky, kvalita infraštruktúry, ľudský kapitál a kvalita verejných financií.