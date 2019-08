Búrky narobili problémy aj železniciam, vlaky meškajú aj hodiny

Na viacerých úsekoch prerušili vlakovú dopravu a odriekli spojenia.

8. aug 2019 o 9:43 SITA

BRATISLAVA. V dôsledku vplyvu počasia vo štvrtok ráno meškajú vlaky na Slovensku desiatky minút aj niekoľko hodín.

Na viacerých úsekoch museli prerušiť vlakovú dopravu a odrieknuť spojenia.

Desiatky minút

Ako informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na Twitteri, osobný vlak z Galanty do Komárna meškal z Galanty 78 minút.

Vlak zo Zvolena do Šiah meškal v Krupine následkom vplyvu počasia 118 minút. Regionálne rýchliky z Bratislavy do Banskej Bystrice a do Žiliny mali už na bratislavskej Hlavnej stanici oneskorenie 88, resp. 33 minút.

Regionálny rýchlik z Bratislavy do Nových Zámkov v stredu neskoro večer meškal v Bratislave 258 minút pre prerušenie dopravy, v úseku Šaľa - Nové Zámky bol nahradený autobusovou dopravou.

Následný osobný vlak z hlavného mesta do Nových Zámkov z týchto dôvodov museli odrieknuť v celom úseku. Večerný vlak z Kútov do Bratislavy meškal už z východiskovej stanice 319 minút.

Nočný rýchlik z Prešova do Bratislavy Nového Mesta pokračoval z Nových Zámkov odklonom cez Nitru. Nočný rýchlik z Bratislavy Nového Mesta do Prešova odriekli v úseku Košice - Prešov.

Viacero ranných vlakov odriekli

Vo štvrtok ráno následkom prerušenia dopravy boli odrieknuté viaceré vlaky.

Napríklad, vlak z Nových Zámkov do Malaciek nešiel v úseku do Bratislavy, z Topoľčian do Prievidze v celom úseku, z Nových Zámkov do Bratislavy v úseku do Šale.

Vlak z Galanty do Bratislavy Petržalky odriekli v úseku do Bratislavy Nového Mesta, z Bratislavy Petržalky do Galanty v celom úseku.

Dopravu prerušili v úseku Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce, vlaky nahradili autobusmi, pričom meškanie vlakov bolo zhruba 40 až 60 minút. Dopravu na tomto úseku potom obnovili.



Pre spadnutý strom na trať prerušili dopravu medzi Prievidzou a Chrenovcom, ako aj v úsekoch Chynorany - Rybany, Hontianske Nemce - Krupina (predpokladané meškanie bolo asi 60 minút) aj Zvolen - Šahy.

Dopravu na prvých troch uvedených úsekoch neskôr obnovili. Vlak REX z Levíc do Kútov meškal z Palárikova 120 minút, vlaky REX z Nových Zámkov do Bratislavy mali oneskorenie z Tvrdošoviec 55 minút, resp. z Nových Zámkov 41 minút.

Odriekli tiež vlaky z Malaciek do Bratislavy, z Galanty do Bratislavy Petržalky v úseku v hlavnom meste, z Bratislavy do Kútov aj opačne, ako aj z Levíc do Kútov v úseku od Bratislavy.