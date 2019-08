Reklamovať starší tovar v Exisporte bude problém, všetci dávajú ruky preč

Exisport menil majiteľa, zatvoril všetky predajne.

7. aug 2019 o 19:56 Martina Raábová

BRATISLAVA. Kto si kúpil pred rokom v športovom obchode Exisport napríklad bežecký pás a pokazil sa mu, s reklamáciou zrejme nepochodí.

Zo zákona platí, že zákazník môže reklamovať tovar do dvoch rokov od kúpy, no v prípade Exisportu to tak nie je.

V marci totiž Exisport zmenil majiteľa a jeho kamenné predajne prevzala spoločnosť PPG Group. Všetky záväzky však ostali v spoločnosti Tomirex, ktorá je pôvodným majiteľom Exisportu, a tá zbankrotovala.

PPG Group aj Tomirex k reklamáciám pristupujú ľahostajne, od prípadu dáva ruky preč aj Slovenská obchodná inšpekcia.

Neprehľadné, nejasné

V čom je problém? Ak chcel zákazník reklamovať pokazený tovar začiatkom roka, mohol sa obracať na firmu Tomirex.