Poukazy podľa Danka zvýšili počet prenocovaní a bojujú s čiernou ekonomikou

Danko plánuje v projekte pokračovať.

7. aug 2019 o 16:12 TASR

STARÝ SMOKOVEC. Vďaka rekreačným poukazom od nového roku každý mesiac stúpa počet prenocovaní Slovákov v domácich destináciách v priemere o desať až 15 percent.

Na tlačovej konferencii v Starej Lesnej pod Tatrami to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

Podľa neho sa vďaka tomu darí bojovať aj s čiernou ekonomikou.

Likvidujeme čiernu ekonomiku, hovorí Danko

Spolu s viceprezidentom Zväzu cestovného ruchu Jánom Svobodom a predsedom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Michalom Sýkorom skonštatovali, že v projekte je potrebné pokračovať a zároveň opäť zdôraznili potrebu vytvoriť samostatné ministerstvo cestovného ruchu a športu.

"O niekoľko rokov dôjde k veľkým presunom výroby automobilov a Slovensko môže stratiť svoju pozíciu. Práve cestovný ruch je jednou z oblastí, ktorá môže držať našou ekonomiku a máme čo doháňať. Máme veľký dar v podobe prírodného bohatstva a vo veľa veciach sme stratili kontakt s vývojom cestovného ruchu. Chýba nám jasná koncepcia, chýbajú nám nástroje a som veľmi rád, že tie prvé opatrenia, ktoré sme urobili, po prvom polroku prinášajú ovocie," skonštatoval Danko.

Okrem nárastu počtu prenocovaní sa podľa neho darí likvidovať čiernu ekonomiku v tomto segmente.

Od nového roka pribudli tisícky postelí v menších i väčších ubytovacích zariadeniach, ktoré doteraz neboli zaregistrované.

"Vďaka tomu máme my obce a mestá vyššie príjmy z miestnych daní za ubytovanie, pretože ak chcú podnikatelia vydávať potvrdenia na rekreačné poukazy, musia byť zaregistrovaní," upozornil Sýkora, ktorý je zároveň podpredsedom Združenia miesta a obcí Slovenska a starostom obce Štrba.

Nižšia daň

Danko zároveň dodal, že zníženie DPH na ubytovacie služby na desať percent pomohlo oživiť ekonomiku, a tiež kompenzovať iné opatrenia, ako príplatky za prácu v noci i počas sviatkov, ktoré podnikateľom zvýšili náklady.

Potvrdil to aj Svoboda s tým, že vďaka zníženiu sadzby nemuseli dvíhať ceny za ubytovanie.

"Čo sa týka rekreačných poukazov, môžeme jasne konštatovať, že to bol skvelý nápad, ktorý priniesol dvojciferný nárast počtu domácich turistov. To sa jednoznačne potvrdí až po letnej sezóne a myslím si, že to číslo ešte porastie," zhodnotil Svoboda.

V pláne sú aj pre menšie firmy

Predseda NR SR zároveň ubezpečil, že zavedenie rekreačných poukazov aj vo firmách s menším počtom zamestnancov týmto spoločnostiam neublíži.

Objasnil, že sú to peniaze bez odvodov, bez dane, ktoré sa dajú vnímať ako bežná odmena za prácu, rovnako ako 13. plat.

"Minulý rok bolo na Slovensku 15 miliónov prenocovaní, ako štatistiky ukazujú tento rok, mali by sme prekročiť hranicu 20 miliónov, ak sa to podarí, tak bude Slovensko nielen lídrom medzi krajinami V4, ale aj lídrom v Európe v počte prenocovaní," zdôraznil Danko.

Zároveň pripomenul, že sa nevzdáva myšlienky vzniku samostatného ministerstva cestovného ruchu a športu a o svojom zámere založiť ho už na budúci rok, bude rokovať s koaličnými partnermi na najbližšom rokovaní.

"Napr. aj k rekreačným poukazom sú výhrady zo strany podnikateľov a ja ich chápem, pretože nie je jednotný postup, metodika, stretávajú sa s problémami a práve s týmto by mal budúci minister cestovného ruchu a športu zápasiť," dodal na záver Danko.