Britskí pivovarníci majú obavy kvôli brexitu, žiadajú o daňové úľavy

Britský pivovarnícky priemysel závisí od dovážaného chmeľu a sladu .

7. aug 2019 o 13:03 TASR

BRUSEL. Pivný festival, ktorý pod názvom Great British Beer Festival (Veľký festival britského piva) pripravili od utorka do soboty v Londýne, pripomenul obavy britských pivovarníkov o osud tohto odvetvia po odchode krajiny z Európskej únie. Uviedli to v stredu tlačové agentúry AFP a Belga.

Agentúry spresnili, že na festivale súťaží viac ako tisíc rôznych druhov piva, vrátane ciderov.

Festival organizuje spotrebiteľská organizácia Camra (Kampaň za autentické pivo), ktorá má okolo 190-tisíc členov podporujúcich zachovanie britskej pivovarníckej kultúry a kultových pivných "pubov" v tejto krajine.

Festival, ktorý sa koná menej ako tri mesiace pred plánovaným vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, má však "horkú príchuť", lebo s brexitom sú spojené aj veľké obavy britských pivovarníkov.

"Celý sektor je znepokojený možnými dôsledkami odchodu z EÚ," uviedol pre AFP generálny riaditeľ Camra Tom Stainer.

Zdôraznil, že britský pivovarnícky priemysel závisí od dovážaného chmeľu a sladu prevažne z krajín EÚ a následne aj od vývozu britského piva do zahraničia. Camra preto už vyzvala vládu, aby čo najviac zmiernila dopady brexitu.

Britskí pivovarníci sa obzvlášť obávajú takzvaného tvrdého brexitu, čiže vystúpenia z EÚ bez politickej dohody, čo je možnosť, na ktorú už viackrát upozornil nový premiér Boris Johnson. Ten hovorí, že odísť z Únie treba za každú cenu.

Avšak pivovarníci dobre vedia, že tvrdý brexit by znamenal najmä znovuzavedenie ciel i rôznych necolných prekážok.

"V týchto neistých časoch by zníženie daní z piva podávaného v 'puboch' bolo veľmi dobrým spôsobom, ako podporiť naše pohostinstvá," vysvetlil Stainer.

"Vláda nám vždy hovorila, že to nemôžeme urobiť kvôli pravidlám, ktorými sa riadia všetky členské štáty EÚ," dodal. Brexit by podľa jeho úvah mohol zmeniť aspoň túto politiku a zavedenie daňových úľav by mohlo presvedčiť spotrebiteľov, aby častejšie navštevovali tradičné britské "puby", čo by podľa jeho slov malo pozitívny vplyv aj na vytváranie sociálnych väzieb a hlavne by takéto opatrenie pomohlo zastaviť úpadok krčiem. Podľa štatistík, na ktoré sa odvoláva Camra, je každý týždeň v Spojenom kráľovstve zatvorených 14 tradičných "pubov".

Britská spoločnosť nezávislých pivovarov, ktorá združuje predstaviteľov 830 malých remeselníckych pivovarov, už s ohľadom na blížiaci sa dátum brexitu vydala príručku, ako sa čo najlepšie na brexit pripraviť.

Príručka obsahuje napríklad odporúčania ohľadom etikiet na fľašiach, ktoré bude potrebné zmeniť kvôli brexitu a odkazuje na pomoc odborníkov v oblasti exportu pre uľahčenie prechodu do nového obdobia.