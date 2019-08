Číňania uistijú zahraničné firmy, že jüan nebude pokračovať v páde

V pondelok kurz prelomil politicky citlivú úroveň sedem jüanov za dolár.

6. aug 2019 o 15:55 TASR

PEKING. Čínska centrálna banka uistila zahraničné firmy, že jüan už nebude pokračovať v páde.

Vysokí predstavitelia People"s Bank of China (PBOC) ubezpečili zahraničné firmy, že čínska mena nebude pokračovať vo výraznom oslabovaní. V pondelok (5. 8.) kurz jüanu prvýkrát od roku 2008 prelomil politicky citlivú úroveň sedem CNY/USD.

Predstavitelia PBOC v utorok v Pekingu na stretnutí s viacerými zahraničnými exportérmi tiež uviedli, že možnosť firiem kupovať a predávať doláre sa nijako nezmení.

Súvisiaci článok Americký rezort financií označil Čínu za menového manipulátora Čítajte

V offshorovom obchodovaní jüan po zverejnení správy posilnil na 7,0428 za dolár.

PBOC nezverejnila mená predstaviteľov ani firmy, ktoré sa stretnutia zúčastnili.

To, že PBOC v pondelok dovolila jüanu oslabiť nad sedem CNY/USD, sa vo všeobecnosti interpretovalo ako odpoveď Pekingu na clá USA a eskaláciu obchodnej vojny. Pokles čínskej meny tiež spustil globálny akciový výpredaj.

Čínski predstavitelia sa teraz snažia presvedčiť, že obvinenia Washingtonu z menovej manipulácie nie sú pravdivé a že jüan nebude ďalej oslabovať.

Prudký pád jüanu by mal negatívny vplyv na zahraničné firmy pôsobiace v Číne, pretože by zdražel dovoz, ktorý potrebujú na produkciu. Výrazné oslabenie by takisto zvýšilo obavy z odlevu kapitálu a sprísnenia kapitálových kontrol.

Z čínskych firiem zasiahne pokles domácej meny tie, ktoré majú zahraničný dlh či vysoké dolárové náklady.

PBOC stanovila v utorok referenčný kurz na 6,9683 CNY/USD. Analytici oslovení agentúrou Bloomberg očakávali o niečo slabší referenčný kurz, konkrétne 6,9871 CNY/USD.