Cez eKasu už vydali skoro 116 miliónov bločkov

3. aug 2019 o 13:50 SITA

BRATISLAVA. Už takmer 116 miliónov pokladničných dokladov zaevidovala finančná správa v systéme eKasa. Denne pribudnú do systému približne 3 milióny pokladničných dokladov.

Aktuálne eviduje tržbu v systéme eKasa 109 380 pokladníc, informovala Finančná správa v tlačovej správe, ktorú v sobotu poskytla agentúre SITA.

"Finančná správa odporúča podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú a majú povinnosť evidovať tržby v pokladnici, aby na systém prešli čo najskôr," uviedla hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.



"Projekt eKasa je funkčný. Stúpa počet pokladničných dokladov zaevidovaných v systéme, rastie aj počet stiahnutí aplikácie Over doklad a zvyšuje sa aj počet aktívnych pokladníc evidujúcich tržby v eKase," konštatovala Skokanová.

Všetky pokladničné doklady vydané v systéme eKasa si môžu zákazníci overiť pomocou bezplatnej aplikácie finančnej správy Over doklad. Tú aktuálne využíva už takmer 14 000 používateľov.



"Finančná správa upozorňuje, že evidovať tržby v systéme eKasa musia všetci podnikatelia okamžite po dodaní online registračnej pokladnice od svojho výrobcu, dovozcu alebo distribútora. Prechodné obdobie na neudeľovanie pokút bolo zákonom upravené len preto, aby mali podnikatelia čas zabezpečiť si eKasu od svojich výrobcov. Neznamená to, že eKasu do konca roka používať nemusia," upozornila hovorkyňa.



Odklad pri ukladaní pokút sa vzťahuje iba na subjekty, ktoré doteraz evidovali tržby v elektronickej registračnej pokladnici (ERP), požiadali o kód pokladnice eKasa klient pre online registračnú pokladnicu (ORP), ale ešte im nebola dodaná, spresňuje finančná správa.

Tieto subjekty podľa nej môžu po 1. júli 2019 používať ERP so zrušeným daňovým kódom pokladnice, avšak len do času, kým nebudú mať od výrobcu dodanú ORP.

"Finančná správa upozorňuje, aby si prechod na eKasu nenechávali na poslednú chvíľu a k systému sa pripojili čo najskôr. Vyhnú sa tak časovej tiesni na konci roka," poznamenala jej hovorkyňa.