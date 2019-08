Fico zle vypočítal sumu minimálnej mzdy, upozorňuje INESS

Európska sociálna charta hovorí o 60 percentách z čistej, nie hrubej priemernej mzdy.

2. aug 2019 o 13:28 SITA

BRATISLAVA. Predseda strany Smeru Robert Fico podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róberta Chovanculiaka pri predstavovaní návrhu novely zákona o minimálnej mzde zle vypočítal výšku minimálnej mzdy podľa návrhu Európskej sociálnej charty.

"Tá totižto hovorí o 60 percentách z čistej, nie hrubej priemernej mzdy," uviedol analytik v tlačovej správe. Ak takýmto spôsobom podľa neho prepočítame návrh Smeru, tak dostaneme minimálnu mzdu 572 eur, a nie 603 eur ako spomínal Robert Fico.

"To je o 8 eur nižšia mzda, než navrhol minister práce, sociálnych vecí a rodiny na budúci rok," tvrdí Chovanculiak. Návrh šéfa rezortu práce Jána Richtera hovorí o zvýšení hrubej minimálnej mzdy zo súčasných 520 eur na 580 eur.



Hlavná výhrada voči tomuto návrhu je však podľa analytika INESS jeho ekonomická nezmyselnosť.

"Medzi všetkými krajinami OECD neexistuje jediná, ktorá by mala minimálnu mzdu 60 percent z priemernej. V EÚ sú dokonca len dve krajiny, ktoré sa dostali k 50 percentám, všetky ostatné majú pod 50 percent alebo minimálnu mzdu nemajú," tvrdí.

Upozornil na to, že Slovensko má extrémne vysoké regionálne rozdiely, v takomto prípade je razantné zvyšovanie minimálnej mzdy o to nebezpečnejšie. "Ak by bola minimálna mzda vo výške, ako navrhuje Smer, tak by sa v Prešovskom kraji priblížila úrovni 80 % mediánovej mzdy," uviedol analytik. To v praxi podľa neho znamená, že takmer polovica ľudí v regióne by zarábala minimálnu mzdu.



"Ľudia bez kvalifikácie sa tak ťažko zamestnajú, lebo pracovné miesta vhodné pre nich získajú ľudia s vyšším vzdelaním. Je to extrémne vysoké číslo a len pre porovnanie, vo svojej správe OECD a Svetová banka odporúčajú neprekračovať hranicu 30 až 40 % mediánovej mzdy kvôli negatívnemu dopadu na nízko produktívnych ľudí," zdôraznil Chovanculiak.



Minimálna mzda na Slovensku pritom podľa analytika posledných päť rokov rástla dvakrát rýchlejšie ako priemerná. Spolu s tým rástlo aj daňovo odvodové zaťaženie práce týchto ľudí.

"Vzrástlo z 29 % na približne 40 % budúci rok. Teda ľudia s nízkymi mzdami platia každým rokom vyššie dane," upozornil. Ako dodal, ak chce strana Smer ľuďom s nízkymi príjmami naozaj pomôcť, mala by zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku, ktorá by zvýšila čisté príjmy ľudí a zároveň znížila náklady práce.



Predseda strany Smer Robert Fico v stredu informoval, že pošle predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a šéfovi strany Most-Híd Bélovi Bugárovi návrh novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorého by najnižšie hrubé zárobky na Slovensku tvorili 60 % z priemernej mzdy na Slovensku.

"Privítal by som, keby to bolo už od 1. januára 2020," povedal Fico na stredajšej tlačovej besede. Ako uviedol, druhou možnosťou je zavedenie automatického zvyšovania minimálnej mzdy od 1. januára 2021. Ak by sa podľa neho novela zákona uplatňovala už od začiatku budúceho roka, minimálna mzda by v roku 2020 dosiahla 603 eur. "Vzorec je najlepšie riešenie," tvrdí šéf Smeru. Vzorec by podľa neho stanovoval len najnižšie možné zvýšenie minimálnej mzdy, pričom zamestnávatelia a odborári by sa mohli dohodnúť aj na vyššej sume minimálnych hrubých zárobkov.



"Sme presvedčení, že sú splnené všetky predpoklady na to, aby už v roku 2020 mohla byť minimálna mzda 600 eur," povedal Fico. Považoval by za "veľké víťazstvo", ak by sa podarilo vzorec na výpočet minimálnej mzdy v sume 60 % priemernej mzdy zaviesť už od 1. januára 2020.

"Nechcem však tlačiť na pílu, rozumiem argumentom zamestnávateľov aj odborárov," povedal. Upozornil na to, že v Slovinsku minimálna mzda dosahuje okolo 800 eur. Podľa šéfa Smeru minimálnu mzdu na Slovensku poberá asi 130 tisíc zamestnancov. O tom, aby minimálne hrubé zárobky dosahovali 60 % z priemernej mzdy v krajine, podľa Fica hovorí aj Európska sociálna charta.



Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.