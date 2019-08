Tok investícií medzi USA a Čínou je na päťročnom minime

Číňania odložili budovanie závodov, Američania investujú menej do spoločných technológií.

1. aug 2019 o 14:48 SITA

BRATISLAVA. Tok investícií medzi USA a Čínou klesol na najnižšiu úroveň za päť rokov. Investície oboma smermi medzi týmito dvomi krajinami, a to priame investície aj investície do spoločných podnikov, v prvom polroku tohto roka boli v objeme 13 miliárd USD.

Oproti druhej polovici roku 2018 to predstavuje pokles o 18 percent. Zároveň ide o najnižší objem od prvého polroka 2014. Vyplýva to z údajov výskumnej firmy Rhodium Group, o ktorých informoval portál cnbc. com.

Číňania odložili budovanie závodov

Časť čínskych firiem podľa výskumnej firmy pôvodne uvažovala o vytvorení závodov v USA, aby sa vyhli zvýšeným clám, ale svoje plány odložili pre stupňovanie bilaterálneho napätia.

Jednou takouto firmou je technologická spoločnosť Bitmain Technologies, ktorá zmrazila plánovanú investíciu v sume 500 miliónov USD, konštatovala správa firmy Rhodium.

Dodala pritom, že dôvodom poklesu nákupov amerických aktív zo strany Číny je aj to, že Peking sprísnil kontrolu odlevu kapitálu. Americkí regulátori sú však tiež prísnejší pri schvaľovaní akvizícií zo strany Číny.

Klesli americké investície

Pokiaľ ide o tok kapitálu z USA do Číny, zreteľne klesli americké investície do spoločných podnikov v čínskom technologickom sektore.

"Tento pokles nastal preto, že investori robia väčšiu selekciu vzhľadom na rastúcu ekonomickú neistotu a silnejúci pocit, že čínsky technologický systém sa prehrial po rokoch rýchleho rastu," uzavrela správa firmy Rhodium Group.