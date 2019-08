Objem úverov na bývanie v júni rástol, ľudí motivuje nízka sadzba

Konkurencia medzi bankami je na Slovensku vyššia ako vo väčšine krajín eurozóny.

1. aug 2019 o 10:36 SITA

BRATISLAVA. Stav úverov na bývanie rástol aj v júni. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu šiesteho mesiaca to bola suma 28,852 miliardy eur pri medziročnom náraste o desať percent.

Za posledných desať rokov sa objem úverov na bývanie výrazne zvýšil, v roku 2009 to pritom nebola ani suma desať miliárd eur.

Najvyššie trhové dvojciferné podiely majú v rámci úverov na bývanie dlhodobo Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka a ČSOB. Ostatné banky majú podiel pod desať percent.

Ľudí motivuje nízka sadzba

Pod rýchle tempo rastu zadlžovania sa podpisuje ekonomický vývoj. Získanie pôžičky je výhodné aj pre politiku Európskej centrálnej banky, ktorá drží úrokové sadzby na nule.

Ľudí bude k riešeniu vlastného bývania stále podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej motivovať nízka úroková sadzba hypoték.

"A dokonca trhy očakávajú, že v septembri by mohlo dôjsť k zníženiu tejto sadzby smerom do mínusových hodnôt. To by viedlo aj k poklesu sadzieb na medzibankovom trhu a vytváralo by aj tlak na sadzby z úverových produktov," uviedla pre agentúru SITA Glasová.

Konkurencia medzi bankami je silná

K rastu úverov prispieva podľa Národnej banky Slovenska tiež aktivita finančných sprostredkovateľov, ktorých podiel postupne mierne rastie. Ich pôsobenie prispieva k vysokej miere konkurencie na trhu úverov na bývanie.

Konkurencia medzi bankami pri poskytovaní úverov na bývanie je na Slovensku vyššia ako vo väčšine krajín eurozóny.

Zároveň pretrváva podľa národnej banky zvýšená miera refinancovania, ktorá je spojená s navyšovaním istiny úveru.

Medzi najvýraznejšie výkyvy patrila reakcia na legislatívnu zmenu v maximálnom poplatku za predčasné splatenie úveru na bývanie z roku 2016, ktorá prispela k zrýchleniu rastu úverového portfólia.



Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie.

Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne.

V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.