Asociácia nemocníc má k stratifikácii dve zásadné pripomienky

Zákon má byť účinný od 1. januára 2024.

31. júl 2019 o 16:22 SITA

MARTIN. Asociácia nemocníc Slovenska má k stratifikácii nemocníc pripomienky.

Ako na stredajšej tlačovej konferencii v Martine informoval prezident asociácie Marián Petko, za nesprávne považujú to, že ústavný zákon o reforme nemocníc hovorí len o lôžkovej starostlivosti a žiadajú doplniť jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Druhá pripomienka sa týka bezpečnosti pacientov.

Súvisiaci článok Kalavská predložila reformu nemocníc ako ústavný zákon Čítajte

Petko vysvetlil, že zdravotná starostlivosť na Slovensku je zabezpečená nie len nemocnicami, ale aj ambulantným sektorom a jednodňovou zdravotnou starostlivosťou.

„Naša výhrada a prvá zásadná pripomienka je, že zákon spomína len ústavnú zdravotnú starostlivosť,“ hovorí Petko. Teda žiadajú, aby sa do zákona doplnila jednodňová zdravotná starostlivosť.



Zákon ďalej hovorí o kvalite a bezpečnosti pacientov, ale pri operáciách sa píše len o ústavnej zdravotnej starostlivosti.

„Pre pacienta je vysoké riziko a nebezpečenstvo, že by nemocnice museli spĺňať parametre kvality pri počtoch pôrodov, operáciách a rôznych výkonoch. Ale pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti by toto spĺňať nemuseli," doplnil prezident ANS. Nemocnice by tak museli spĺňať výkon minimálne 50-tich operačných zákrokov. V pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti by stačilo, keby vykonávali len desať zákrokov. „Rizikom je, že takéto pracoviská by ale nerobili prácu poriadne. Všetky komplikované veci by boli len v nemocniciach,“ upozornil Petko.



Legislatívny materiál, ktorý upravuje reformu nemocníc, už ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská predložila do pripomienkového konania. Ústavný zákon má byť účinný od 1. januára 2024. Stratifikácia je podľa ministerstva systematickou zmenou, ktorá je pre systém zdravotníctva nesmierne potrebná.

"Naším cieľom je spoločne naprieč politickým spektrom nastaviť podporu tejto reforme, ktorou chceme nastaviť pre budúcnosť kvalitnejšie a bezpečnejšie zdravotníctvo. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská diskutuje so všetkými zainteresovanými stranami vrátane zástupcov politickej obce o problematike stratifikácie priebežne,“ informovalo tento týždeň ministerstvo.