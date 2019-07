Odborári sa uspokoja so zvýšením minimálne mzdy na 607,8 eura

Pôvodný návrh odborárov podľa ich hovorkyne vychádzal z prognózovanej priemernej mzdy pre rok 2020.

31. júl 2019 o 16:20 SITA

BRATISLAVA. Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) je ochotná akceptovať na rok 2020 minimálnu mzdu vo výške 60 % priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2018, čo by predstavovalo 607,80 eura.

Pre agentúru SITA to v reakcii na návrh rezortu práce a sociálnych vecí zvýšiť minimálne hrubé zárobky na budúci rok z 520 eur na 580 eur uviedla hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.

Budúcoročná minimálna mzda vo výške 607,80 eura by tvorila 60 % z priemernej mzdy za rok 2018 v sume 1 013 eur. Pôvodný návrh odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur podľa Nemethovej vychádzal z prognózovanej priemernej mzdy na Slovensku pre rok 2020.



Návrh na zvýšenie minimálne mzdy zo súčasných 520 eur na 580 eur, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí, je podľa Asociácie priemyselných zväzov SR (APZ) neprimeraný.

"Prognózy jasne naznačujú očakávané zhoršenie ekonomického vývoja. Zvýšené mzdové náklady zamestnávateľov môžu znížiť objem výroby vo fabrikách a spôsobiť prepúšťanie ľudí," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa APZ Silvia Šeptáková. V priemysle ľudia za minimálnu mzdu podľa nej síce nepracujú, z jej výšky sa však odvíja výška príplatkov za prácu, napríklad za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov.

"Chýbal tu akýkoľvek náznak zdravého sociálneho dialógu," zhodnotila doterajšie rokovania o zvýšení najnižších hrubých zárobkov.



Zvýšenie minimálnej mzdy zároveň ľudia vo svojich peňaženkách až tak nepocítia, tvrdí hovorkyňa APZ. Zo zvýšenia minimálnej mzdy totiž podľa nej profituje najmä štátny rozpočet.

"To, čo by skutočne pocítili, je zavedenie 100-percentnej daňovej odpočítateľnej položky až na úroveň minimálnej mzdy. To je riešenie, ktoré dlhodobo presadzujeme," dodala.



"Zatiaľ sme návrh nedostali," povedal pre agentúru SITA tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták. RÚZ podľa neho čaká na odborné zdôvodnenie navrhovanej sumy, dopadové analýzy na trh práce, zamestnanosť i s ohľadom na budúci vývoj svetovej, európskej a analogicky slovenskej ekonomiky.

"Tiež nás bude zaujímať zdôvodnenie výroku v tlačovej správe ministerstva. Prihliadali sme aj na makroekonomické ukazovatele, osobitne na nízku mieru nezamestnanosti a pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily v niektorých profesiách - v kontexte navrhovaného rastu minimálnej mzdy," tvrdí. Zamestnávateľov podľa neho mrzí opakované zneužívanie tejto témy politikmi s cieľom prekryť politické kauzy.



Tajomník RÚZ upozornil na to, že minimálna mzda na Slovensku za posledné roky významne vzrástla. "V uplynulých štyroch rokoch stúpla o 37 %, čo je výrazne viac, ako rastie produktivita práce. Z tohto nárastu však štát našim zamestnancom významnú časť berie," tvrdí Hošták. Ako riešenie RÚZ podľa neho opakovane ponúka zavedenie 100-percentnej daňovej odpočítateľnej položky na minimálnu mzdu.

"Tá vie zvýšiť príjem zamestnancov a zabezpečiť tak omnoho vyšší čistý príjem, než navrhuje vláda či odborári obyčajným rastom minimálnej mzdy," povedal. Zamestnancom chcú podľa neho ponúknuť zákonom garantovaný rast minimálneho zárobku. "V prípade nedohody sociálnych partnerov by platil záväzný mechanizmus úpravy výšky minimálnej mzdy, s uplatnením kritérií uvedených v platnom zákone o minimálnej mzde," dodal Hošták.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje minimálnu mzdu pre rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura. Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov SR požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne. Informovalo o tom v stredu ministerstvo v tlačovej správe.



"Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zaslal tripartitným sociálnym partnerom návrh ministerstva na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020. Urobil tak po tom, čo sa sociálni partneri na jej výške nedohodli. Návrh prerokujú 19. augusta 2019 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR,“ spresnil rezort.



Pri určovaní sumy minimálnej mzdy bolo pre ministerstvo rozhodujúce, aby zabezpečilo zamestnancovi a jeho rodine dôstojnú životnú úroveň.

Výška čistej minimálnej mzdy by v súlade s Európskou sociálnou chartou mala dosahovať aspoň 60 % z čistej priemernej mesačnej mzdy, najmenej však 50 %. V súčasnosti je tento podiel na úrovni 52,44 %.



"Prihliadali sme aj na makroekonomické ukazovatele, osobitne na nízku mieru nezamestnanosti a pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily v niektorých profesiách. Navrhovaná suma minimálnej mzdy zároveň reaguje na už dohodnutý trend rastu taríf zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme,“ uvádza ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.



Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.