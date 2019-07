Asociácia nemocníc má k zákonu o stratifikácii dve zásadné pripomienky

Ministerka predložila návrh reformy formou ústavného zákona.

31. júl 2019 o 14:35 TASR

MARTIN: Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) má dve zásadné pripomienky k ústavnému zákonu o reforme nemocníc, tzv. stratifikácii.

Za nesprávne považuje, že zákon hovorí len o lôžkovej zdravotnej starostlivosti. A pri operačných výkonoch žiada doplniť k ústavnej aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť.

Súvisiaci článok Kalavská predložila reformu nemocníc ako ústavný zákon Čítajte

Na tlačovej konferencii po rokovaní Rady ANS v Martine o tom v stredu informoval prezident asociácie Marián Petko.

"Zdravotná starostlivosť na Slovensku je zabezpečená nielen nemocnicami, ale aj ambulantným sektorom, spoločnými vyšetrovacími zložkami a jednodňovou zdravotnou starostlivosťou. O nich ústavný zákon vôbec nehovorí, ale hovorí len o ústavnej zdravotnej starostlivosti. To je naša prvá výhrada a zásadná pripomienka," povedal Petko.

ANS hovorí o rizikách

Upozornil na to, že zákon hovorí zároveň aj o kvalite a bezpečnosti, no pri operačných výkonoch sa píše opäť len o ústavnej zdravotnej starostlivosti.

"S tým zásadne nesúhlasíme a žiadame, aby tam bola doplnená aj jednodňová zdravotná starostlivosť. Pretože je vysoké riziko a nebezpečenstvo pre pacienta, že nemocnice by museli spĺňať parametre kvality pri počtoch pôrodov, operácií, rôznych výkonoch. Ale pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti by toto spĺňať nemuseli," doplnil prezident ANS.

Súvisiaci článok Smer podporí ústavný zákon o stratifikácii nemocníc Čítajte

Vysvetlil, že nemocnica by napríklad musela spĺňať výkon minimálne 50 operačných zákrokov na žlčník, a ak by ich nerobila, tak by v nej operácie nemohli byť.

"Hlavne z dôvodu zvýšeného rizika pre pacienta. Vo vedľajšom pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti by stačilo, keby vykonávali len desať výkonov. A mohli by ich robiť. Takže je logické, že riziko pre pacienta by bolo neporovnateľne vyššie," hovoril Petko.

"Druhým rizikom je, že takéto pracoviská by robili v podstate jahody na šľahačke. A všetky komplikované veci by boli len v nemocniciach. Čo by znamenalo takmer s istotou nerovnovážny stav a zlé podmienky pre lekárov, ktorí by boli len v nemocniciach."

Kalavská chce ústavný zákon

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) predložila návrh reformy slovenských nemocníc formou ústavného zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

Ministerstvo avizovalo, že reforma si vyžiada ešte novelizáciu viacerých zákonov a vládnych nariadení.