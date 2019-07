Poľská letecká spoločnosť LOT začne z Budapešti lietať do Soulu a štyroch miest Európy

Pôjde o vôbec o prvý letecký spoj Budapešti so Soulom.

31. júl 2019 o 14:28 TASR

BUDAPEŠŤ. Poľská národná letecká spoločnosť LOT bude od septembra lietať z Budapešti do kórejského Soulu a štyroch európskych miest - Prahy, Belehradu, Stuttgartu a Sofie, oznámil v stredu v maďarskom hlavnom meste generálny riaditeľ LOT-u Rafal Milczarski.

Podľa agentúry MTI spoje do kórejskej metropoly začnú lietať od 22. septembra.

Stroje Boeing 787 Dreamliner poletia do Soulu trikrát týždenne - v utorok, v piatok a v nedeľu. Ide vôbec o prvý letecký spoj Budapešti so Soulom.

Do uvedených európskych miest bude LOT z Budapešti lietať od marca budúceho roka, pričom do Prahy a Stuttgartu budú lietať dva spoje denne mimo víkendov, do Sofie a Belehradu poletia lietadlá poľskej leteckej spoločnosti raz denne.

LOT vlani zaviedol z Budapešti dva zaoceánske spoje do New Yorku a Chicaga.