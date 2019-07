Ako postupovať, ak krúpy poškodili auto

Na opravu sa čaká aj týždne.

30. júl 2019 o 19:13 Zuzana Straková

BRATISLAVA, KOŠICE. Keď auto poškodia krúpy, na opravu môže majiteľ čakať aj týždne. Servisy väčšinou pre veľké množstvo poškodených áut nestíhajú.

Monika Krišková z Košíc dostane svoju Mazdu 3 do servisu až tento týždeň, krúpy ju pritom poškodili ešte na konci júna.

"Prasklo predné čelné sklo a prakticky nemám jediný plech, ktorý by krúpy nepoškodili," hovorí Krišková.

Opravy spomaľuje aj to, že nie každý servis sa na ne špecializuje."Až na tretí pokus sa nám poradilo nájsť servis, ktorý by to opravoval," opisuje.

"O streche klampiar povedal, že vyklepávanie a opravovanie jednej jamy po krúpe stojí od desať do sedemdesiat eur. Teoreticky sa môže stať, že sa skôr oplatí meniť strechu."

O pár dní padali krúpy v Košiciach znova. "Bol to stresujúci zážitok, krúpy klopali zo všetkých strán, mala som strach, že prerazia okno, keďže sme už videli, čo dokážu urobiť."

Kryté parkovisko v obchodnom centre, kam prichádzala, bolo preplnené, autá po ňom niekoľko minút krúžili, až kým krúpy neustali.

Pevnejší je hliník

Krúpy poškodzujú obzvlášť vodorovné plochy, teda kapoty a strechu. "Blatníky a dvere bývajú poškodené minimálne," hovorí Martin Ráč z bratislavského autoservisu Mstar.

Niektoré autá sú proti krupobitiu odolnejšie ako iné.