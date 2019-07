Na Slovensku vznikne závod na výrobu batérií do elektromobilov

Investície do vývoja spolu s nákladmi na výstavbu výrobnej linky by mali dosiahnuť 100 miliónov eur.

26. júl 2019 o 10:46 (aktualizované 26. júl 2019 o 11:12) SITA

BRATISLAVA. Slovenská spoločnosť InoBat podpísala dohodu s americkou firmou Wildcat Discovery Technologies (WDT) o spolupráci pri vývoji a výrobe batérií pre automobilový priemysel.

Investície do vývoja spolu s nákladmi na výstavbu výrobnej linky by mali dosiahnuť 100 miliónov eur.

Začiatok v roku 2020

Závod na výrobu batérií bude umiestnený na Slovensku. Začiatok jeho výstavby je odhadovaný na druhý štvrťrok 2020.

Produkcia batérií bude spustená koncom roka 2021. Informovali o tom v piatok podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej investičnej banky Vazil Hudák, prezident WDT Mark Gresser a predseda predstavenstva InoBat Marián Boček.



„Nová strategická spolupráca so spoločnosťou Wildcat Discovery Technologies, medzi ktorej zákazníkov patrí napríklad Apple, Samsung či BMW, nám umožní vybudovať vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec, začínajúci výskumom a vývojom a končiaci výrobou. Táto patentovaná technológia tak bude môcť slúžiť výrobcom automobilov zo strednej a východnej Európy a verím, že má potenciál spustiť revolúciu batérií pre elektromobily v celej Európe,“ uviedol Marián Boček.

V priemere 1 500 batérií ročne

Linka bude zo začiatku vyrábať v priemere 1 500 batérií ročne s tým, že v ďalších rokoch je plán navýšiť výrobnú kapacitu až na 150 tisíc batérií.

„Tešíme sa, že prelomová výskumná technológia od spoločnosti Wildcat si vďaka tejto strategickej spolupráci našla svoje miesto v strednej a východnej Európe. Vďaka schopnosti expresne rýchlo vyvíjať, testovať a vyhodnocovať kvalitu nových materiálov a technológií budeme schopní v spolupráci s InoBat, a v podstate celým regiónom, udržať sa na čele vývoja nových batérií," povedal Mark Gresser.

"Takisto sa vyhneme postupnému zastarávaniu výrobných technológií. Zaručíme ich technologickú relevanciu, nehovoriac o vzniku nových pracovných miest počas nasledujúcich desaťročí,“ dodal Gresser.

Reakcia na výzvu eurokomisie

Spoločný projekt prichádza aj ako reakcia na výzvu Európskej komisie, ktorá si stanovila za cieľ dosiahnutie technologickej nezávislosti a zlepšenie situácie zaostávajúcej výroby batérií pre automobily v Európe.

Výrobná linka by mala mať výkon 100 MWh, a to s cieľom postupne ju rozšíriť na veľkovýrobu batérií s objemom 10 GWh. Pri tomto čísle ide o kumulovanú kapacitu 150 tisíc vyprodukovaných batérií ročne.



„Predpokladá sa, že EÚ sa stane druhým najväčším jednotným trhom s batériami pre elektrické vozidlá a úžitkové úložiská energií. Teší nás, že sa v tomto ohľade rozvíja mnoho európskych iniciatív, a zameriavame sa na to, aby sme im poskytli čo najväčšiu podporu, ktorá by pomohla EÚ dosiahnuť jej plný potenciál a etablovať sa ako kľúčový hráč na svetovej scéne počas nasledujúcich dvoch rokov,“ povedal Maroš Šefčovič.

Finančné náklady

Predpokladané finančné náklady na konštrukciu výrobnej linky budú sčasti pokryté akcionármi a strategickými partnermi spoločnosti InoBat a sčasti dlhovými inštrumentmi.

Aliancia firiem InoBat a Wildcat zároveň v súčasnosti komunikuje o možnej podpore zo strany Európskej investičnej banky, ktorá už niekoľko podobných projektov podporila.

„Európska investičná banka, ktorá je jednou z finančných inštitúcií Európske únie, blízko spolupracuje s Európskou komisiou pri podpore rozvoja európskeho priemyslu s batériami. Je dôležité priniesť do Európy najlepšie svetové technológie a zlepšovať ich v súlade s európskymi štandardmi. Preto sme radi, že sa spoločnosti Wildcat a InoBat rozhodli spolupracovať a vytvoriť tak odrazový mostík pre budúci vývoj batérií v regióne Danube Valley,“ povedal Vazil Hudák.

InoBat InoBat je výskumno-výrobná batériová spoločnosť, ktorá využíva silné postavenie strednej a východnej Európy v automobilovom, petrochemickom a energetickom sektore a zameriava sa na budovanie spoločných podnikov spájajúcich svetové technológie prostredníctvom partnerstiev s vedúcimi priemyselnými skupinami v tomto regióne. InoBat je podporovaný investičnou skupinou IPM Group a regionálnymi industriálnymi hráčmi v energetike A.EN. Group a MSM Group. Spoločnosť primárne pôsobí v troch odvetviach – elektromobilita, skladovanie energie a alternatívne palivá.