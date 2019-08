Nestačí, ak je náhrada plastu rozložiteľná, mala by byť z obnoviteľneho zdroja

Sústreďujeme sa na stopercentne rozložiteľné plasty

Aké látky v súčasno sti vyvíjate?

Predovšetkým to je Nonoilen, pri ktorom ide o dva patenty – jeden udelený a jednu podanú prihlášku vynálezu. Máme doriešené základné receptúry na vstrekované výrobky, na ktoré sme už dostali certifikát určený na styk s potravinami. Realizovala sa overovacia výroba pohárov, misiek a podnosov, ktoré sa budú testovať v školskej jedálni Základnej školy Na bielenisku v Pezinku. V spolupráci so strojníckou fakultou sme vyvíjali nový typ kompostéra pre Nonoilen. Okrem toho finišujeme s novými receptúrami na podobné produkty so zlepšenou biorozložiteľnosťou, napríklad na bežnom kompostovisku či v pôde. Predpokladáme, že overovacia malosériová výroba týchto materiálov sa začne počas leta. Okrem toho pripravujeme overovaciu výrobu strečovacích fólií a fólií na produkciu tašiek a sekundárnych obalov. Tu spolupracujeme s popredným slovenským výrobcom fóliových materiálov, ktorý ich plánuje zaviesť do výroby. Pracujeme na materiáloch vhodných na vákuové tvarovanie, z ktorých sú vlastne všetky jednoduché výrobky ako misky, škatuľky či blistrové obaly. Máme rozpracované aj projekty na ďalšie využitie nonoilenových produktov. Rokujeme aj so zahraničnými partnermi, ktorí prejavili záujem o naše riešenia.

Spolupracujete aj s českou firmou, ktorá vyvinula metódu Hydal?

My používame PHB ako jednu zo surovín pre výrobu Nonoilenu a z pohľadu produkcie je jedno, či PHB je vyrobené technológiou Hydal (z použitého oleja – pozn. redakcie), alebo nejakou inou. My používame PHB od iného výrobcu. S českou firmou sme v kontakte, no jej podnikateľský zámer nie je prioritne orientovaný na výrobu plastov, ale na kozmetický priemysel. Napriek tomu spoluprácu nevylučujeme, naopak, privítali by sme ju.

Predstavujú bioplasty alternatívu ku klasickým materiálom na výrobu obalov a ďalších jednorazových produktov?

Áno, určite. Ale ak má byť plast stopercentne ekologický, musí byť vyrobený zo stopercentne obnoviteľných zdrojov surovín. A to je prvý kameň úrazu. Takzvané bioplasty dostupné na trhu túto podmienku nespĺňajú a ak áno, tak nie sú biorozložiteľné. A to je druhý atribút. Najekologickejším spôsobom likvidácie plastového odpadu, vlastne akéhokoľvek organického odpadu, je biorozklad, pretože touto cestou sa vracia do životného prostredia organicky viazaný uhlík v podobe biomasy. Recyklácia plastov je z dlhodobého hľadiska dočasné riešenie a spaľovanie klasických ropných plastov prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Ani náhrada plastov klasickými materiálmi ako sklo, kovy, drevo či papier nie je v mnohých prípadoch, najmä v obalovom priemysle, ekologickejšie riešenie ako samotné plasty. Preto treba hľadať skutočné, nekompromisné riešenia, ktoré budú dlhodobo udržateľné bez negatívnych dosahov na životné prostredie. Také predstavujú biodegradovateľné plasty z obnoviteľných zdrojov surovín, medzi ktoré patrí aj náš produkt Nonoilen.

Existujú plány začať komerčne vyrábať na Slovensku vyvinuté bioplasty?

Už pomerne dlho sa plánuje komerčná výroba bioplastov typu Nonoilen na Slovensku. Borili sme sa však s rôznymi problémami. Za posledný rok sa najmä v legislatíve EÚ udialo veľa nového a my sme museli reagovať a prispôsobiť budúci sortiment legislatívnym trendom. Ak sa neudeje nič mimoriadne, počas leta by sme mali objednať prvé strojové zariadenie pre výrobnú linku, ktorá by mala začať produkovať prvé tony Nonoilenu na jar roku 2020.