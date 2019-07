Nissan globálne zruší viac ako desaťtisíc pracovných miest

Väčšinou sa zrušia pracovné miesta robotníkov.

25. júl 2019 o 12:56 SITA

TOKIO. Japonská automobilka Nissan ruší 12 500 pracovných miest, čiže globálny počet svojich zamestnancov zníži o približne deväť percent.

Znížením počtu zamestnancov chce automobilka zmenšiť náklady a dosiahnuť obrat v podnikaní.

Nissan zároveň vo štvrtok uviedol, že zredukuje svoju globálnu výrobnú kapacitu o 10 percent a do konca účtovného roku 2022 zmenší počet svojich modelov aspoň o 10 percent.



Generálny riaditeľ Nissanu Hiroto Saikawa konštatoval, že väčšinou sa zrušia pracovné miesta robotníkov. Spoločnosť ďalej informovala, že 6 400 miest zruší do konca terajšieho účtovného roka a ďalších 6 100 pozícií do účtovného roku 2022.



V účtovnom roku, ktorý sa skončil v marci, zisk Nissanu medziročne klesol na menej ako polovicu, a to na 319,1 mld. jenov, čo bol najslabší celoročný zisk automobilky od finančnej krízy spred desaťročia.