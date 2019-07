Odborári majú výhrady k situácii v Cargu, hovoria o najmenej bolestivej voľbe

Skrátenie pracovného týždňa je podľa spoločnosti len jedno z úsporných opatrení.

25. júl 2019 o 9:58 SITA

BRATISLAVA. Odborové organizácie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO) súhlasom so skrátením pracovného týždňa a výškou náhrady mzdy na úrovni 60 percent nedali najavo súhlas s konaním zamestnávateľa.

"Je to čo najmenej bolestivá voľba riešenia vzniknutej situácie, ktorá ale nerieši problém do budúcna. Zamestnávateľ musí hľadať iné riešenie, ako kompenzovať pokles prepráv viazaných na hutnícky priemysel," uviedli vo vyhlásení odborové organizácie v ZSSK CARGO.

Vyhlásenie poskytol agentúre SITA ich hlavný kolektívny vyjednávač, podpredseda Odborového združenia železničiarov a predseda podnikového výboru OZŽ v spoločnosti Peter Pikna.



Zástupcovia zamestnancov tak reagovali na skrátenie pracovného týždňa na základe dohody o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, ktorú v stredu podpísalo jedenásť odborových centrál a vedenie spoločnosti.

Od 1. augusta bude vybraný okruh zamestnancov pracovať v skrátenom pracovnom režime, počas ktorého budú dostávať 60-percentnú náhradu mzdy. Ide o dôsledok recesie v hutníckom priemysle, ktorá priamo ovplyvňuje aj železničnú nákladnú dopravu. ZSSK CARGO, ktorá má približne 5,5-tisíca zamestnancov, zaznamenáva nepriaznivý vývoj spojený v posledných mesiacoch s výrazným poklesom výkonov a výpadkom tržieb.



"Zo strany vedenia nebolo od začiatku rokovaní prípustné percentuálne navýšenie prekážky v práci nad 60 %. Deklarovali, že v prípade navýšenia začnú uplatňovať iné úsporné opatrenia, ktoré by im priniesli vopred naplánované úspory na osobných nákladoch," uviedli ďalej odborové organizácie.

Tieto opatrenia by podľa nich už nepodliehali dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov a mali by na zamestnancov ešte väčší dopad, a to nielen finančný. Napríklad, zrušenie turnusov a v mimoriadnych prípadoch na pracoviskách s výrazným poklesom výkonov dokonca prepúšťanie.



"Ako zástupcovia zamestnancov si plne uvedomujeme vážnosť vzniknutej situácie s dopadom na dotknutých zamestnancov. V žiadnom prípade však nechceme byť tými, ktorí by zapríčinili, aby čo i len jeden zamestnanec prišiel kvôli nášmu neuváženému rozhodnutiu o prácu natrvalo," dodali k dohode odborové centrály v ZSSK CARGO.



„Dohodnuté opatrenie prispeje k zníženiu nákladov vzhľadom na výrazný pokles výkonov a výpadok tržieb. Takýto režim nám umožní zabezpečovať plnenie požiadaviek našich zákazníkov efektívnejšie," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO Martin Vozár.