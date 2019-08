Plastujeme vo štvorici, v komunitnej recyklačnej dielni

Stroje si zhotovujú sami, dieľnu otvoria návštevníkom čoskoro.

10. aug 2019 o 21:51 Zuzana Zimmermannová

Štyria priatelia z tímu Plastujeme sa spoznali vďaka mape na webovej stránke Precious Plastic. Zostrojili stroj na rozdrvenie odpadu a pracujú na výrobe ďalších, ktoré ho spracujú na konkrétne výrobky.

Bolo to práve v čase, keď Patrik Bartas riešil participatívny rozpočet v bratislavskom Novom Meste, tesne pred verejnou prezentáciou projektov.

„Náš projekt, ktorého cieľom bolo založenie komunitnej recyklačnej dielne, podporilo najviac hlasujúcich. Veľmi som sa potešil, pretože vstupné financie, najmä na stavbu strojov, boli veľmi potrebné,“ vysvetľuje 27-ročný Patrik.

Následne sa mu podarilo vybaviť priestory v prázdnej garáži novomestskej knižnice, hneď vedľa cyklodielne. Práve online mapa Precious Plastic mladému architektovi prihrala do cesty vyštudovaného statika Radovana Kramára.

Pridaná hodnota

„Projektu som sa venoval už dlhšie, mal som postavený prvý stroj – drvič, no bol som na to celé sám a išlo to veľmi pomaly,“ spomína Radovan, ktorého nápad recyklačného centra zaujal.