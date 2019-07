Svedkovia hovorili o dobe kešu a nátlaku, prokurátor má prepisy

Je ľahké podpísať, keď máte pištoľ pri hlave, vypovedala svedkyňa.

24. júl 2019 o 19:48 Adam Valček

PEZINOK. Prokurátor Ján Šanta predložil v procese proti Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi prepis Kočnerovej komunikácie s jeho obchodným partnerom Štefanom Aghom.

Hoci senát Špecializovaného trestného súdu rozhodol, že sa nateraz čítať nebude, po takmer trojhodinovom vypočúvaní bolo jasné, že sa v nej dohadovali o zmenkách.

„Je zaujímavá,“ komentoval komunikáciu Šanta. „Nekomentujte ju,“ napomenul ho vzápätí predseda senátu Emil Klemanič. Po krátkom preštudovaní prepisu nakoniec sám povedal, že „to nebude ľahké čítanie“.

Obhajcovia Kočnera a Ruska Michal Mandzák a Marek Para prepisy okamžite namietali, znervózneli, ale prekvapení neboli. Už v pondelok očakávali, že prokurátor príde s prepismi správ či telefonátov, pretože Ruska sa pýtal, kto je Slintoš, čím narážal na prezývku bývalého riaditeľa televízie Markíza.

Senát námietkam obhajcov vyhovel a dal im čas, nech prepis zanalyzujú aj s klientmi a pripravia si obhajobu. Čítať sa môže neskôr.

Tretí deň procesu proti Kočnerovi a Ruskovi pre falšovanie zmeniek televízie za 69 miliónov eur a marenie spravodlivosti priniesol aj ďalšie dôležité svedectvá, ktoré podľa prokurátora a televízie dokresľujú, že Rusko nemal dôvod zmenky v roku 2000 vystaviť.

Bývalá vedúca licenčného odboru rady pre vysielanie Anna Hausknotzová pri výsluchu spomenula, že Kočner mohol v 90. rokoch na ovládnutie televízie využívať aj hrubý nátlak.

Agh: Mal som obavy

Bývalý príslušník ŠtB aj SIS Agh vypovedal takmer tri hodiny. Ako sa s Kočnerom zoznámili, neprezradil. „Súviselo to s únosom prezidentovho syna, ale ďalej môžem vypovedať až v prípade, že požiadate o odtajnenie,“ povedal.

Kočnerovi pomáhal v roku 1998 v snahe ovládnuť Markízu a aj pred pár rokmi, keď sa Kočner podľa polície podvodom zmocnil golfového ihriska v obci Báč. Aj Agh je stíhaný za falšovanie zmeniek, ale v osobitnom konaní.

Vyše hodinu Agh rozprával známy príbeh o kauze Gamatex, ktorej podstatou bola snaha získať cez pochybnú pohľadávku podiel v televízii a potom ho speňažiť.

Rozprával to isté, čo Rusko v pondelok, no zrozumiteľnejšie.

Miestami sa ich výpovede líšili, jeden hovoril o výplate štyristo, iný o päťsto miliónov korún. Na rozpory poukázala aj šéfka právneho oddelenia televízie Markíza Lucia Tandlich. „Svedčí to o nedôveryhodnosti zmenkovej kauzy.“

Agh priznal, že keď Kočner v roku 2016 zažaloval Markízu, aby mu vyplatila štyri zmenky, mal obavy z následkov. Nie však preto, že by neboli pravé, tvrdí.

„Pretože vznikne obrovský tlak pre tieto peniaze, druhá strana nechce alebo nemá na zaplatenie. Potvrdilo sa to. Je tu mediálny tlak, sú to šoty, kde sa dopredu vyhlasujú rozsudky, je to nehorázne,“ hovoril Agh.

Doba kešu

Celý čas bol Agh pokojný, miestami však pôsobil neisto a občas sa zamotal. Napríklad vtedy, keď sa sudkyňa Pamela Záleská pýtala, prečo si nenechal zmenku, ktorú Rusko vystavil jemu, a previedol ju na Kočnerovu firmu Inkasný servis.

Agh odvetil, že mal obavu, či Rusko zmenky zaplatí, prečo nepovedal. Zmenku prevádzal Kočnerovi údajne z obavy o jej vyplatenie ešte v roku 2001, hoci splatná bola údajne až v roku 2015.

V inej časti výpovede pritom Agh v reakcii na výčitky prokurátora reagoval, že zmenky roky neriešil. „Ako som ju mal vymáhať, keď nebola splatná,“ povedal.

Zamotal sa, aj keď najskôr spomínal, že z peňazí od CME „v keši“ vyplácali rôzne záväzky, ktoré však nespresnil. „Bola doba kešu,“ s úškrnom dodal.

Kočner s Aghom získali od CME za Gamatex 80 miliónov korún.

Záleská sa k téme po chvíli vrátila. Ako vám CME vyplatila 80 miliónov, pýtala sa. „Na účet,“ odpovedal Agh. „Potom o akej dobe kešu ste hovorili,“ opáčila sudkyňa. „Myslel som urovnanie záväzkov... Peniaze som vybral v hotovosti a v keši uhrádzal.“

Mafiáni áno, zbrane nie

Agh vypovedal, že na kauzu Gamatex si s Kočnerom požičali od mafiána Petra Steinhübela 20 miliónov korún na právnikov a ochranku, peniaze vraj vrátili.

V kauze sa podľa neho angažoval aj ďalší mafián Peter Čongrády. Napriek tomu označuje informácie o ozbrojencoch pri vyjednávaniach o Markízu za legendy.

Hoci súd nateraz nedovolil prečítať prepis správ medzi Aghom a Kočnerom o zmenkách, prokurátor sa na ne pýtal. Zopakoval svoju otázku z pondelka, kto je Slintoš.

„Všade sa to používalo, nech mi to prepáči, volali sme ho pán Slintoš alebo Slintavý,“ odvetil. Povedal, že Kočnera zas volajú Brucho alebo Tučko.

Sudcovia sa pýtali aj na ďalšie prezývky a na to, prečo s Kočnerom komunikoval cez aplikáciu Threema, ktorá správy šifruje. Odpovedal, že mu to odporučil Kočner. Tváril sa, že nevie prečo.

Zháňal staré podpisy

Používali ste pojem „slintoviny“, pýtal sa Šanta. Agh potvrdil, že naozaj si takto dopisovali s Kočnerom.

„Tento pojem mohol použiť Kočner, keď odo mňa chcel bezvýznamné dokumenty, kde je Ruskov podpis,“ odpovedal.

„Chcel originály dokladov s podpisom pána Ruska, ktoré sa podobajú tomu, ktorý je na zmenkách. Chcel to použiť na to, že Rusko sa v roku 2000 podpisoval rôznymi spôsobmi,“ odpovedal právnikom televízie.

Posudok z písmoznalectva, ktorý si objednala polícia a skúmal vyše tristo Ruskových podpisov, potvrdil, že podpis na zmenkách je Ruskov, ale rovnaký začal používať až v roku 2013.

Právny zástupca televízie Daniel Lipšic, ktorý už prepis správ pozná, neskôr novinárom povedal, že kontext správ je iný. Nespresnil to.

Agh musel opakovane reagovať na otázky, či ho niekto ovplyvňoval alebo tlačil do toho, čo má vypovedať. „Nie,“ opakoval.

Súd mu dovolil používať poznámky, povedal, že si ich písal sám pri príprave na pojednávanie.

Účtovníčka ich nevidela

Okrem Agha vypovedali v stredu aj dve svedkyne.

Účtovníčka Anna Miklošovičová, ktorá viedla účtovníctvo televízie koncom 90. rokov, keď firmu viedla Sylvia Volzová, Ruskova obchodná spoločníčka, povedala:

„Zmenky som nikdy nevidela, nikdy mi ich nedali zaúčtovať.“ Potvrdila, že v tom čase nezaúčtovala ani žiadne iné zmenky.

„Audítorská spoločnosť a ani vtedajší daňový úrad nezistili nezrovnalosti, nemám vedomosti ani o výhradách zo strany pani Volzovej,“ odpovedala Miklošovičová na otázku, či sa stretla s výhradami k svojej práci.

Pýtal sa prokurátor Šanta, pretože Rusko v pondelok aj utorok opakoval, že účtovníctvo televízie pod vedením Volzovej nebolo v poriadku a preto doň nedal neskôr ani zmenky.

Zopakoval to aj v stredu. „Účtovníctvo bolo vinou pani Volzovej v katastrofálnom stave, neúčtovali sa tam miliardové položky a nie je dôveryhodné z neho vychádzať,“ tvrdí Rusko.

Pištoľ pri hlave

Druhá svedkyňa Anna Hausknotzová zas pracovala do roku 2000 v licenčnej rade a riešila pridelenie licencie Markíze aj žiadosť o licenciu od Gamatexu. Tvrdí, že neexistovala hrozba, že by Markíza o licenciu prišla.

Rusko argumentuje, že zmenky vydal práve preto, aby televízii zostala licencia.

Po otázkach od Ruska Hausknotzová priznala, že ak by sa vlastnícka štruktúra televízie náhle zmenila a rada by o tom nebola informovaná, hrozilo by, že o licenciu príde. To je podľa Ruska aj prípad Markízy.

Hausknotzová bola po celý čas pokojná a o ľuďoch, na ktorých sa ju právnici pýtali, sa vyjadrovala osobnejšie než doteraz vypočutí svedkovia. „Pani Volzová si občas aj poplakala, že ju pán Rusko k ničomu nepustí,“ hovorila.

Siloš Pohanka, ktorého firma ESPE Štúdio predala Kočnerovej firme Gamatex údajnú pohľadávku voči televízii, bol zas podľa nej „príjemný a kultivovaný človek, sem-tam som sa s ním rozprávala o hocičom“.

Jednu takú debatu opísala a naznačila, ako sa v 90. rokoch robil biznis.

„Opýtala som sa ho, či naozaj predal tú pohľadávku za korunu,“ rozprávala Hausknotzová. „Áno, ľahko sa vám podpisuje zmluva, keď máte pištoľ pri hlave,“ povedala. Tvrdí, že jej to povedal sám Pohanka.

„Bolo jasné, že ho o to obrali,“ tvrdí. Kto konkrétne, nevedela, ale pohľadávku kúpil Kočnerov Gamatex.

Agh počas výsluchu povedal, že sa k zisku pohľadávky nevie vyjadriť.

Sudca Ján Buvala sa ho opýtal, či niekedy premýšľal o tom, že ich činnosť s Kočnerom môže byť protiprávna. „Nie.“

Po výsluchu Agh novinárom povedal: „Ak dopadnú zmenky dobre, tak to by bolo vynikajúce. O budúce generácie bude postarané. Ak dopadnú zle, budem sedieť 12 rokov. Ja aj keď dva roky dostanem, bude to pre mňa doživotie,“ povedal.

Hlavné pojednávanie prerušili do pondelka, potom potrvá opäť do stredy.

V stredu má prísť vypovedať Kočnerov niekdajší kamarát, bývalý novinár a príslušník SIS Peter Tóth, ktorý policajtom vypovedal, že Kočner zháňal dobový papier, atrament a tlačiareň na tlač zmeniek.