Bez opatrení nebude v budúcom roku vyrovnaný rozpočet

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúča vláde, aby nemenila ciele sľúbené Bruselu.

24. júl 2019 o 11:10 SITA

BRATISLAVA. Vyrovnaný rozpočet bez dodatočných opatrení v budúcom roku Slovensko mať nebude.

Uviedol to predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko.

Fiškálna rada totiž ešte bez dopadu koaličných opatrení odhadovala riziká v budúcoročnom rozpočte v objeme zhruba 600 mil. eur, k čomu bude potrebné pripočítať ešte avizovaný polmiliardový balík daňových a sociálnych opatrení strán vládnej koalície.

„Samozrejme, že predložiť vyrovnaný rozpočet je pre ministra financií v takejto situácii extrémne náročná úloha,“ uviedol Šramko.

Vplyv volieb na rozpočet

Zostavovanie rozpočtu na budúci rok tak budú okrem spomaľujúceho sa hospodárskeho rastu a tým aj nižšieho rastu rozpočtových príjmov ovplyvňovať aj blížiace sa parlamentné voľby.

„Sme v poslednom roku pred voľbami, takže politici začínajú bojovať o svoje voličské hlasy a tomu prispôsobujú svoju stratégiu, a to sa samozrejme dotýka aj verejných financií. Takže myslím si, že pán Kamenický (minister financií - pozn. red.) je v mimoriadne komplikovanom období a nie je mu čo závidieť,“ doplnil šéf rozpočtovej rady.



Prioritou by však podľa neho malo byť, aby sa zásadným spôsobom nezmenili ciele, ktoré boli schválené vládou a parlamentom a odoslané taktiež do Bruselu.

Ide o dôveryhodnosť verejných financií

Slovensko totiž v schválenom Programe stability avizuje, že v rokoch 2020 až 2022 bude mať vyrovnaný rozpočet.

Ak by sa tento cieľ významne zmenil, dávalo by to podľa šéfa RRZ otáznik nad dôveryhodnosťou verejných financií.



Rozpočtová rada však vyčíslila takmer miliardové riziká už aj v rozpočte na rok 2019, ktorý by mal byť historicky prvý vyrovnaný. Predseda rozpočtovej rady hovorí, že to ešte neznamená, že taký bude aj výsledný deficit.

„My netvrdíme, že taký bude výsledok, my hovoríme, že takéto sú riziká v tomto momente a vláda môže stále prijímať opatrenia, ktoré ich dokážu eliminovať,“ povedal Ivan Šramko.

Rozpor s ministerstvom

Analytici rozpočtovej rady o rizikách aktuálneho rozpočtu informujú prostredníctvom svojho rozpočtového semafora. V ňom na mesačnej báze aktualizujú objem jednotlivých rizík.

Ministerstvo financií na tieto analýzy reagovalo aj tvrdením, že rozpočtová rada straší a nehovorí o pozitívnych rizikách. Ivan Šramko však toto tvrdenie odmieta.

„My hovoríme aj o pozitívnych rizikách. Všetky riziká veľmi transparentne v každej správe presne uvádzame a aj vyhodnocujeme, ako sa naplnili. A treba objektívne povedať, že sme ich doteraz odhadovali pomerne presne,“ uviedol.

Zároveň dodáva, že rozpočtová rada nemá taktiež žiaden dôvod strašiť.

„Podobný názor na riziká má aj Národná banka Slovenska (NBS), aj Európska komisia (EK) a neviem si predstaviť, že by niekto začal hovoriť, že NBS alebo EK straší,“ povedal Šramko, podľa ktorého analytici rozpočtovej rady vnímajú aj fakt, že v rozpočte sú vytvorené aj určité rezervy.

Vyhodnotenie naplnenia rizík identifikovaných RRZ v čase schvaľovania rozpočtu (ESA 2010, v mil. eur):

2015 2016 2017 2018 2019 R S R S R S R S R Vybrané riziká RRZ -453 -1371 -536 -862 -879 -705 -1020 -1291 -1670 - nedaňové príjmy (napr.: dividendy, emisné kvóty, predaj majetku štátu) -221 -250 -171 -234 -223 -224 -183 -239 -294 - výdavky štátneho rozpočtu -502 -170 -238 -109 -62 -489 -685 -1151 - korekcie k čerpaniu EÚ fondov -180 -187 -186 -34 -80 -6 - výdavky na zdravotnú starostlivosť -50 -251 -145 -279 -224 -66 -135 -79 -80 - výdavky samospráv -182 -188 -50 76 -137 -319 -133 -282 -145

Poznámka: R - rozpočet, S - skutočnosť; Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR, MF SR, RRZ