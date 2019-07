NDS hľadá zhotoviteľa diaľničného mostu na D1 Podbanské

Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov, ponuky je možné predkladať do 22. augusta.

24. júl 2019 o 10:00 TASR

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá firmu, ktorá by vyhotovila projekt a uskutočnila stavebné práce pre diaľničný most na D1 Podbanské, ľavý most.

Celkovú hodnotu zákazky diaľničiari predpokladajú na 3.285.250 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila NDS vo vestníku verejného obstarávania.

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky. Cena pritom nie je jediným kritériom výberu.

Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Ponuky je možné predkladať do 22. augusta tohto roka.

Diaľničiari tiež zverejnili výzvu na predkladanie ponúk na sanáciu škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe NDS.

Zákazka zahŕňa stavebné práce, ktorými sa zrealizuje vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom.

Cenu odhaduje NDS na 1.199.930 eur bez DPH. Záujemcovia majú možnosť predkladať ponuky do 27. augusta.