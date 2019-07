Galek z SaS vyzval premiéra, aby odvolal šéfa ÚRSO

Poslanec chce poukázať na závislé konanie Jahnátkovho úradu.

23. júl 2019 o 11:57 TASR

BRATISLAVA. K odvolaniu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomíra Jahnátka vyzval v utorok premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) opozičný poslanec Karol Galek (SaS). Chce poukázať na závislé konanie úradu a dať podnet na začatie konania o odvolaní súčasného predsedu ÚRSO.

Podľa neho je to v záujme spotrebiteľov a nižších cien elektriny. "Na čele nezávislého úradu nemôže stáť osoba, ktorá koná na príkazy nejakých oligarchov alebo politikov a poškodzuje tak všetkých spotrebiteľov," povedal Galek.

Poslanec za vládny Smer-SD Maroš Kondrót predložil do parlamentu návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa Galeka mal ním českému premiérovi Andrejovi Babišovi "prihrať úľavu sedem miliónov eur z platenia jednej z taríf v cene elektriny." Opozičný poslanec ďalej povedal, že rozprava k tomuto návrhu bude zrejme otvárať septembrovú schôdzu Národnej rady SR.

Galek spomenul zverejnené vyjadrenia poslanca Kondróta v médiách, že mu to posunuli z Ministerstva hospodárstva (MH)SR, ale vypracovali odborníci z ÚRSO. "Ak je do toho ÚRSO namočené, ako tvrdí pán Kondrót, ak mu to naozaj posunulo MH SR a vypracovávali práve na ÚRSO, tak aj ten úrad, ktorý má fungovať nezávisle, musí za to niesť zodpovednosť a pán Jahnátek musí preč," konštatoval s tým, že návrh zákona je druhom čítaní a túto tému otvorí na rokovaní príslušného parlamentného výboru.

Poslanec Galek zdôraznil, že ÚRSO je zo zákona povinný konať nezávisle. Zároveň pripomenul, že Jahnátek bol v minulosti kolega Babiša.