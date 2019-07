Brusel zatiaľ nepotvrdil žiadnu korekciu pre starý prípad kartelu pri stavbe D1

Ide o pätnásť rokov starý problém.

22. júl 2019 o 15:15 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia zatiaľ nepotvrdila žiadnu korekciu vo využívaní eurofondov v súvislosti so starým prípadom kartelu stavebných spoločností pri výstavbe diaľnice D1 pod Tatrami.

"Komunikácia s Európskou komisiou stále pokračuje, preto je nateraz predčasné sa vyjadrovať," informovalo v pondelok agentúru SITA Ministerstvo financií SR.



Ministerstvo dopravy a výstavby uviedlo, že ide o pätnásť rokov starý problém, ktorý sa znovu otvára v súvislosti s auditom Európskej komisie.

"Tá v roku 2018 vykonala audit na orgáne auditu na Ministerstve financií SR. Ministerstvo dopravy nie kompetentné sa k nemu vyjadrovať," zareagovala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.



Denník N v pondelok informoval, že audítori Európskej komisie vlani zistili, ako sa päťročný zákaz štátnych zákaziek napokon ututlal a účastníci kartelu naďalej vo veľkom zarábali na štátnych zákazkách.

"Pätnásť rokov po najväčšom preukázanom podvode pri súťažiach o diaľničné zákazky má problém znova štát, a nie podvodnícke firmy. Európska komisia hrozí Slovensku vracaním eurofondov, pretože sme dávali zákazky aj firmám, ktoré mali mať v tom čase zákaz obchodov so štátom," uviedli noviny.



Ide o kartel z roku 2004 v spojitosti s tendrom na výstavbu diaľnice D1 Menguovce - Jánovce. Účastníkmi dohody porušujúcej hospodársku súťaž boli stavebné spoločnosti Strabag, Doprastav, Skanska, Inžinierske stavby, Betamont a Mota-Engil. Protimonopolný úrad SR v roku 2006 udelil firmám za kartel pokutu v celkovom objeme takmer 45 mil. eur, firmy zároveň dostali zákaz na päť rokov zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní. Rozhodnutie o pokute neskôr potvrdili súdy.



"Po rokoch naťahovaní o presnú podobu trestu už dnes vieme, že keď prišiel posledný verdikt o najväčšom dokázanom kartelovom podvode v dejinách slovenského podnikania, zistilo sa, že trest už fakticky uplynul," poznamenal Denník N. "Firmy podvádzali, štát im aj tak ďalej platil, väčšina z nich pokutu odignorovala a sankcie teraz ponesie miesto nich štátny rozpočet," zhrnuli noviny.



Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký si myslí, že ak by sa to potvrdilo a SR by prišla o finančné prostriedky, je potrebné nájsť vinníkov a vyvodzovať zodpovednosť za zlyhania. "V opačnom prípade sa takéto zlyhania budú opakovať. Ak budeme vracať eurofondy, je to hrozba pre vyrovnaný štátny rozpočet. Ale to nie je najväčšia škoda, pretože tieto peniaze mohli byť využité na iné zmysluplné projekty," uviedol Cenký pre agentúru SITA.



Šéf IDH si vie predstaviť, že niečo ako štátom riadený kartel (v zmysle zákonných možností) by mohlo byť pre stabilizáciu stavebného sektora a rozdelenie zákaziek prínosné, ale to nie je tento prípad. "Mali by sme spraviť jasný časový harmonogram výstavby infraštruktúry a zákazky zverejňovať dostatočne včas, pretože ak v krátkom čase vyhlásite niekoľko veľkých tendrov, tak sa stavebný trh musí dohodnúť, aby zvládol manažment súťaží," dodal Cenký.