Hotel, kde sa majú psy niekedy lepšie ako doma

Nikola Korzárová prevádzkuje hotel pre psy, ktorý je niečím výnimočný.

21. júl 2019 o 21:25 Klaudia Lászlóová

Počas typického horúceho letného odpoludnia v záhrade manželov Nikoly Kozárovej (32) a Michala Balhara (36) pobehuje buldoček, dve mačiatka sa zvedavo rozhliadajú v kvetinovom záhone, ďalší psík spí v tieni pod terasou a v klietke škriekajú dva pestrofarebné operence.

Z terasy sa pozeráme na kolóniu domčekov ako v kempingu alebo detskom tábore. Sú z dreva, majú slamené strechy, ale na „dovolenky“ do týchto bungalovov nechodia ľudia, ale psy. Okrem piatich ich vlastných – všetko zachránených chlpáčov z ulice alebo útulkov – v nich momentálne pobývajú aj štyria hostia, piatym je neúnavný buldoček.

(zdroj: Archív Nikoly Korzárovej)

„Teraz je horúco, aj my sa chladíme v dome tak, ako sa psíky chladia v ich domčekoch,“ hovorí N. Kozárová. V kontajnerovom dome manželov i v luxusných hotelových „búdach“ práve montujú klimatizáciu.

Zážitok vo výbehu

Potom však nastáva čas, aby sa psy prebehli a veselá svorka vybieha do dvora z domčekov. Obiehajú a oňuchávajú nás všetkých, nechajú sa hladkať. Poslušne však nasledujú Michala, kým ich odláka do trávou porasteného výbehu za domom, ktorý je iba ich.

Nikola Korzárová (vpravo) chodievala kŕmiť opustené psy aj s dvojročným synom. (zdroj: Archív Nikoly Korzárovej)

Pravidlá ubytovania psích klientov Psy musia byť pred príchodom do hotela zaočkované proti základným prenosným ochoreniam ako besnota, parvoviróza, psinka či kotercový kašeľ – treba priniesť veterinárny preukaz,

mali by byť zbavené vonkajších i vnútorných parazitov,

nevyhnutné je, aby boli priateľské k ľuďom a iným psom – niektoré hotely však prijímajú aj problematickejšie psy za určitých podmienok, často sú však izolované od ostatných, čo platí aj o hárajúcich sučkách,

bojové a veľké plemená neberú všetky hotely,

niekde je podmienkou prijatia aj krmivo,

prinesenie pelechov, misiek, diek a hračiek je väčšinou dobrovoľné,

ak psík pravidelne užíva lieky, je potrebné ich odovzdať s rozpisom užívania,

treba priniesť obojok a vôdzku.

„S manželom to máme dobre podelené. Ja sa so psíkmi maznám a on sa s nimi hrá, poriadne ich vo výbehu popreháňa,“ usmieva sa Nikola. Niektoré vlečú v ústach hračku, ako napríklad veľká hnedá Fiona, iné iba veselo poskakujú.

Je príjemný pohľad na hrajúcu sa svorku, nik nikomu neubližuje, psíky sú prítulné, nevyskakujú, nehryzú, nezúria. Spokojné psy sú časťou sna tejto milovníčky a záchrankyne túlavých psov – a celý rodinný areál na samote v Kvetoslavove je postupným zhmotňovaním tohto sna.

(zdroj: Archív Nikoly Korzárovej)

„Všetko naokolo je moja vízia, i tie domčeky, ktoré sú vykurované, neustále sledované kamerou a budú aj klimatizované. Každý má svoj vlastný výbeh. Je to môj splnený sen a neviem, čo viac by som si od života ešte mala želať, len toto tu stále vylepšovať,“ opisuje.