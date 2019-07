V prvom polroku vyrobila Kia Motors Slovakia cez 180-tisíc áut

Závodu sa podarilo naplniť výrobný plán.

21. júl 2019 o 11:48 SITA

BRATISLAVA. V prvom polroku 2019 vyrobil závod Kia Motors Slovakia 180 200 osobných automobilov a 222 tisíc motorov, čím sa mu podarilo naplniť výrobný plán.

Po ôsmich rokoch sa v apríli skončila výroba modelu Venga, ktorú na výrobných linkách jediného európskeho závodu Kia Motors nahradí v auguste nový model XCeed. A

utomobilka o tom informovala na svojej internetovej stránke.



„Od skončenia výroby modelu Venga sme sa sústreďovali na prípravu produkcie nového crossoveru Kia XCeed. Sériová výroba sa spustí hneď po dvojtýždňovej celozávodnej dovolenke. V pondelok 5. augusta 2019 tak v Kia Motors Slovakia začneme písať ďalšiu kapitolu histórie s nástupom šiesteho unikátneho karosárskeho variantu, ktorý sa v Tepličke nad Váhom bude vyrábať,“ povedal prezident Kia Motors Slovakia Kyong Jae Lee.



Modely Kia Sportage, Ceed a Venga vyrobené na Slovensku boli v prvej polovici roka 2019 exportované do 95 krajín sveta - najčastejšie do Ruskej federácie (15,6 %). V tesnom závese je Spojené kráľovstvo (14,6 %) a cez 10-percentnú hranicu sa už dostalo aj Nemecko.

Slovenský podiel vzrástol na vyše 2 percentá. Celkovo podľa automobilky stále platí, že približne polovica vozidiel Kia predaných v Európe, pochádza zo Slovenska.



Aj počas tohto leta bude v Kia Motors Slovakia celozávodná dovolenka. Tento rok je naplánovaná od 22. júla do 2. augusta. Počas dvoch týždňov bude vo výrobných halách prebiehať plánovaná údržba. Produkčné linky sa opäť dajú do pohybu v pondelok 5. augusta.



Kia Motors Slovakia je výrobný závod kórejskej automobilovej spoločnosti Kia Motors Corporation, ktorý sa nachádza pri Žiline v obci Teplička nad Váhom. Je to prvý a zatiaľ jediný závod tejto spoločnosti v Európe.