Britské aerolínie z bezpečnostných dôvodov pozastavili lety do Káhiry

Ministerstvo upozorňuje Britov cestujúcich do Egypta na zvýšené riziko terorizmu.

20. júl 2019 o 21:43 TASR

LONDÝN. Britský vlajkový letecký dopravca British Airways (BA) oznámil v sobotu pozastavenie letov do egyptskej metropoly Káhira na sedem dní v dôsledku prehodnotenia bezpečnostnej situácie.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Preventívne opatrenie

Aerolínie zverejnili vyhlásenie, podľa ktorého ide o preventívne opatrenie umožňujúce "ďalšie vyhodnocovanie".

"Bezpečie a istota našich zákazníkov a posádok je vždy našou prioritou a nikdy by sme neprevádzkovali nejaký let, ak by to nebolo bezpečné," uviedli BA.

Niektorí zasiahnutí cestujúci zdieľali v sociálnych médiách zábery ukazujúce zrejme list s podobným obsahom, ktorý od aerolínií dostali. Hovorkyňa BA povedala, že k pozastaveniu letov do Káhiry zatiaľ nemôže poskytnúť ďalšie informácie.

Britské ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Britov cestujúcich do Egypta na "zvýšené riziko terorizmu namiereného proti leteckej doprave".

Bezpečnostné kontroly

Pri letoch z Egypta do Británie sú podľa neho zavedené "dodatočné bezpečnostné opatrenia" a cestujúci by mali "plne spolupracovať" s pracovníkmi bezpečnostných kontrol na letiskách.

Londýn tiež radí upustiť od cestovania lietadlom do egyptského prímorského strediska Šarm aš-Šajch na Sinajskom polostrove.

"Teroristi v Egypte majú pravdepodobne stále zámer a schopnosť cieliť na leteckú dopravu. Najväčšia hrozba je na Sinajskom polostrove, kde pôsobí Dáiš s väčšou voľnosťou, ale teroristi sú aktívni aj na egyptskej pevnine vrátane Káhiry," upozorňuje britské ministerstvo, pričom používa arabskú skratku staršieho názvu teroristickej organizácie Islamský štát.