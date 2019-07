Štát nemusí vyplatiť odškodné, Penta prehrala súd v prípade zisku poisťovní

Okresný súd zamietol žalobu v spore Penty so štátom pre zákaz zisku.

19. júl 2019 o 11:09 (aktualizované 19. júl 2019 o 11:34) TASR, Ján Krempaský

BRATISLAVA. Okresný súd Bratislava I v piatok zamietol žalobu finančnej skupiny Penta na štát pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Ide o dlhé roky sa ťahajúci spor Penty so štátom, preto že prvá vláda Roberta Fica (Smer) zakázala súkromným zdravotným poisťovniam zisk. Finančná skupina za to dala štát na súd.

Za zákaz zisku chcela 82 miliónov eur plus úroky z omeškania vo výške 140 miliónov.

Snahe Penty a takisto ďalšej súkromnej zdravotnej poisťovne Union brániť sa proti zákazu zisku sa Fico vysmial.

„Ak sú naozaj takí blázni, že si to chcú rozdať so štátom, len nech idú do toho,“ povedal v roku 2017.

Napriek Ficovmu výsmechu si Penta prišla na svoje. Keď sa v roku 2009 spájala poisťovňa Dôvera s Apolom vytvorila si "vankúš" 400 miliónov eur, z ktorého si mohli teoreticky akcionári poisťovne vyťahovať zisk. Penta však poprela, že išlo o zisk. Tvrdila, že ide o záväzky voči akcionárom.

Vankúš si Penta vytvorila v čase, keď jej v tom mohol zabrániť Smer. Jeho nominant bol totiž šéfom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Proti tejto transakcii však nič nepodnikol.